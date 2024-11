Dejan Dogaja in Skater v videospotih združili Roka Marguča in Ceneta Prevca

Ker se niso mogli odločiti, katero pesem bi posneli, so posneli kar obe. Dejan Dogaja in duet Skater so izdali pesmi Kamikaze in Bum bum bum, za katere pravijo, da sta novi apres ski himni te sezone. Ker so pri nas trenutno še precej jesenske temperature, so se za snemanje enega od spotov odpravili na avstrijski ledenik, drugega pa so posneli kar pri nas na Krvavcu.

Če se ne moreš odločiti med dvema pesmima, posnameš kar obe, so si v teh dneh rekli Dejan Dogaja in duet Skater ter tako v svet poslali pesmi Kamikaze in Bum, bum bum. "Septembra sem poklical Samčija s predlogom za apres ski pesem, ki jo je ustvaril Alen Klepčar, sam pa sem jo želel posneti skupaj s Skaterjema. Takoj sta bila za akcijo. Medtem ko smo se dogovarjali za snemanje, sem iz šale poslal še eno pesem, ki mi jo je pred časom pokazal moj glasbeni prijatelj Dean Windish," je povedal Dejan in dodal, da sta bila Samči in Saška tako navdušena, da so začeli razpravljati, ali naj posnamejo raje to ali drugo. "Ker smo vsi ravno dovolj odpičeni, smo se odločili, da posnamemo kar obe, in naj občinstvo odloči, katera jim je bolj všeč," je še dodal.

Duet Skater in Dejan Dogaja so posneli kar dve novi pesmi. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Za Dejana in njegov Dejan Dogaja Band je to prvo tovrstno sodelovanje v samostojni karieri. "Skater je sinonim za dobro zabavo in mislim, da ni slovenskega zabavnega benda, ki ne bi igral vsaj enega njunega komada. Res ju obožujem, ker v prvi vrsti delata za občinstvo. Vesel sem, da smo skupaj ustvarili dva party komada, za katera upam, da bosta postala himni v vseh smučarskih kočah," je povedal pevec, nad sodelovanjem z njim pa sta navdušena tudi štajerska pevca. "Sploh nisva mogla reči NE. Z Dejanom nas povezuje energija, ki jo imamo na odru. Vsi smo zelo živahni in naše poslanstvo je, da razveseljujemo ljudi pod odrom, sploh v teh stresnih časih," sta povedala Samči in Saška.

Ker pri nas ni snega, so se odpravili v Avstrijo. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Kaj pa je recept za hit? Tu je pevec besedo prepustil članici dua Skater, ki je na sceni nekaj let več kot on. "Prepusti se in bodi človeški," je povedala Saška, Dejan pa se je pošalil, da starejšo generacijo, ki ji pripadata Samči in Saška uči, da je treba videospot snemati tudi dva dni. "Od njiju bi se rad naučil spontanosti," je dodal. "Skaterja sva res na poskok in na hitro, zato naju je Dejan res naučil, da si je včasih treba za snemanje vzeti tudi nekaj več dni. Prvič v življenju sva snemala dva dni," je priznala.

Snemali so tudi pri nas na Krvavcu. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Posneli so tudi dva videospota in ker pri nas zaenkrat še ni snega, so snemali na ledeniku v Avstriji, nekaj pa tudi pri nas na Krvavcu. "Imam to srečo, da je kar nekaj mojih prijateljev pravih smučarskih navdušencev, ki spremljajo, kdaj v bližini Slovenije zapade sneg. Ko je že kazalo, da bomo videospot morali posneti brez snega, mi je moj sosed in prijatelj Rok Marguč predlagal ledenik Dachstein in bilo je res mega. Ker smo bili v časovni stiski, bi snemali ne glede na vreme, ampak tokrat se je vse poklopilo, imeli smo sončen dan in naredili smo si še manjši izlet," je zaupal pevec in dodal, da je Rok tudi nastopil v videospotu, poleg njega pa lahko vidimo tudi nekdanjega smučarskega skakalca Ceneta Prevca.

Na snemanju so se kljub nizkim temperaturam zelo zabavali. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand