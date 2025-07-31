Dejan Dogaja izdal otroško pesem: Rad delam za otroke, ker so pristni

Dejan Krajnc, širši javnosti poznan kot Dejan Dogaja, je nedavno izdal novo otroško pesem z naslovom Veverička, ki jo spremlja igriv in otroško obarvan videospot. Ob tem priznava, da mu ustvarjanje za najmlajše predstavlja vedno bolj osebno in pomembno poslanstvo.

Čeprav je glasbeno aktiven na različnih področjih, ima otroško občinstvo pri Dejanu Dogaja posebno mesto. "Velikokrat me vprašajo, zakaj delam za otroke? Moj odgovor je vedno enak, ker jih imam rad. Ker so pristni. Ker se iskreno zabavajo, pojejo in plešejo ... Jaz pa z njimi," je povedal Dejan, ki je poznan tudi po svoji neumorni energiji in iskrenosti.

Dejan Dogaja je predstavil otroško pesem z naslovom Veverička. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Pesem Veverička je nastala v posebnem obdobju njegovega življenja. Maja je postal očka in njegovo življenje se je obrnilo za 180 stopinj. "Veveričko že pojemo Levu, za zdaj mi sicer še ne more povedati, če mu je všeč, se pa takrat vsaj neha jokati, tako da svojo nalogo opravlja," je v smehu povedal Dejan.