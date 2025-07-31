Dejan Dogaja izdal otroško pesem: Rad delam za otroke, ker so pristni

Čeprav je glasbeno aktiven na različnih področjih, ima otroško občinstvo pri Dejanu Dogaja posebno mesto. "Velikokrat me vprašajo, zakaj delam za otroke? Moj odgovor je vedno enak, ker jih imam rad. Ker so pristni. Ker se iskreno zabavajo, pojejo in plešejo ... Jaz pa z njimi," je povedal Dejan, ki je poznan tudi po svoji neumorni energiji in iskrenosti.
Pesem Veverička je nastala v posebnem obdobju njegovega življenja. Maja je postal očka in njegovo življenje se je obrnilo za 180 stopinj. "Veveričko že pojemo Levu, za zdaj mi sicer še ne more povedati, če mu je všeč, se pa takrat vsaj neha jokati, tako da svojo nalogo opravlja," je v smehu povedal Dejan.
Pevcu delo z otroki ni tuje. Letos se je za en teden celo preizkusil v vlogi učitelja glasbe na Osnovni šoli Primoža Trubarja v Laškem, že vrsto let pa nastopa na otroških prireditvah, festivalih in dogodkih. Ob tem pa že nastaja tudi njegov prvi otroški album, ki bo luč sveta prav tako ugledal v prihodnjem letu."Otroci si zaslužijo glasbo, ki je narejena za njih," je prepričan Dejan.
