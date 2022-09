Dejan Dogaja otrokom na prvi šolski dan poklanja Uspavanko.

Za Dejanom in Dogaja bendom je pestro poletje. Igrali so na največjih glasbenih festivalih pri nas, na veselicah, porokah, maturantskih plesih in otroških zabavah. Po vsem tem pa je Dejan pretekli konec tedna pristal še na urgenci. A kljub napornemu poletju glasbeniku energije in idej za nove projekte ne primanjkuje, zato je za otroke na prvi šolski dan pripravil novo skladbo.