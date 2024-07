Dejan Dogaja presenetil z novo pesmijo: Želim si jo zapeti na svoji poroki

Dejan Dogaja vedno znova preseneča in tudi z novo pesmijo se ni izneveril svoji prepoznavni navadi. A tokrat je presenetil v povsem drugo smer, saj je izdal mirno balado, ki jo je tokrat prvič v celoti napisal popolnoma sam. Pesem nosi naslov Obljubim, skupaj s Štajercem pa jo je zapela mlada pevka Taja Padežnik. Ima pa pesem za Dejana tokrat prav posebno težo in želi si jo nekoč zapeti tudi na svoji poroki.

"Verjamem, da takšne pesmi od mene marsikdo ni pričakoval," je že takoj ob izdaji o novi pesmi povedal Dejan Dogaja. Gre za mirno, čustveno balado, ki nosi naslov Obljubim, skupaj s pevcem pa jo je tokrat v duetu zapela Taja Padežnik. "Če sem iskren, od te pesmi ne pričakujem popolnoma ničesar. Vem, da to ni moj stil glasbe, ampak sem jo preprosto moral posneti in izdati, ker je vendarle moja edina avtorska pesem do zdaj in sem tako ali drugače na izdelek zelo ponosen," je dodal.

Pesem je nastala pred približno šestimi leti, a je vse do danes čakala v predalu. "Vsake toliko časa sem se spomnil nanjo in jo komu pokazal, saj sem sprva želel, da bi jo posnel kakšen narodnozabavni ansambel, potem pa sem jo letos v začetku pomladi še enkrat pokazal svoji ekipi in se odločil, da jo bomo posneli mi," je povedal glasbenik in dodal: "Mislim, da bom sedaj večkrat napisal kakšno avtorsko pesem."

Ne le, ker jo je napisal sam, temveč tudi zato, ker nosi tako sporočilo, Dejanu ta pesem veliko pomeni. Ima celo prav posebno željo. "Ko je ta pesem nekaj let nazaj nastala, si še nisem predstavljal svoje poroke, ampak, kot sem že večkrat povedal, so moja trideseta tukaj in mislim, da je tudi ta korak vse bližje. Ta skladba je res moja in vem, da bo to čudovit način, kako izpovedati svojo ljubezen, ko bo prišel najin dan, želim si jo zapeti na svoji poroki," je razkril in dodal, da se bo ta korak verjetno zgodil čez nekaj let. "Verjetno bo najprej čas za novega družinskega člana ali članico. S Kiaro takih stvari ne planirava, saj veva, da se bodo zgodile spontano, ko bo pravi čas za to. Veva pa, kje se želiva poročiti in kako bo vse približno videti," je bil iskren.

Poročna balada je tokrat duet, kjer je prvič v ospredje stopila tudi Taja, ki se je kot spremljevalna vokalistka Dejanovi ekipi pridružila v začetku letošnjega leta. "Taja je odlična vokalistka, pa tudi na odru skupaj super funkcioniramo. Res sem vesel, da se je pridružila naši ekipi in da smo skupaj ustvarili našo novo poročno pesem," jo je pohvalil pevec, o njunem sodelovanju pa ima veliko lepega za povedati tudi mlada Štajerka. "V bendu se počutim res zaželeno. Fantje so me zelo lepo sprejeli medse in med nami je res dobra energija. Mislim, da se tudi na odru vidi, kako se zabavamo in uživamo v glasbi," je razkrila.

