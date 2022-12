Dejan Dogaja v novem videospotu moči združil z Ano Klašnja

Dejan Dogaja, ki je leto in pol nazaj zakorakal novim izzivom in samostojni glasbeni karieri naproti, ne počiva niti za minuto. December bo Dejan preživel na odru, ob tem pa svoje poslušalce razveseljuje tudi z glasbenimi izdelki. Poleg priredb, ki jih je med decembrom pridno objavljal, danes predstavlja svojo prvo balado, ki nosi naslov Najlepša si, ko zaspiš.

"Publika me sicer pozna po bolj zabavnih, poskočnih ritmih, ampak tudi jaz imam nežno plat. Jutri bom star 29 let – odraščam in mislim, da se to pozna tudi v glasbi. Seveda ostajam v zabavnih vodah, to znam najbolje in v tem najbolj uživam," pove vedno nasmejan Dejan in doda: "Če bi me pred petimi leti vprašali, ali bom kdaj izdal ljubezensko balado, bi vas verjetno debelo pogledal, sedaj pa se mi zdi, da je čas tudi za ta korak. Marsikoga bom presenetil."

Želel sem najboljše, zato sem poklical Ano "Ko mi je avtor pesmi Alex Volasko pesem prvič pokazal, sem takoj vedel, da moram v videospot vključiti balerino. In ker sem želel najboljšo, sem poklical Ano. Mislim, da je ona definicija baleta v Sloveniji, res je izjemna plesalka in oseba. Najbolj pa me je presenetila njena pristnost in preprostost. Točno takšna, kot jo gledamo pred malimi ekrani, je tudi v realnem življenju. Sam to zelo cenim in res sem vesel, da se je odzvala mojemu povabilu," o sodelovanju z balerino pove Dejan. Videospot so posneli na idilični lokaciji v Goriških brdih, v dvorcu Gredič, z že uigrano ekipo Globus Videos. Poleg Ane Klašnja pa v videospotu nastopa tudi Dejanov DOGAJA BAND in zapeljiva saksofonistka Nina Klinar. Pod melodijo in besedilo se torej tokrat podpisuje Alex Volasko, aranžma pa je delo Alena Klepčarja iz studia DonAllen.

December je za Dejana najlepši mesec Dejan obožuje december, navdušen je nad prazniki, najbolj pa se seveda veseli svojega rojstnega dne. "Praznujem že cel mesec, najprej sem rojstni dan pripravil za prijatelje, prejšnji teden sem praznoval z družino, v soboto pa me moji najbližji peljejo na izlet presenečenja. O slednjem vem samo to, da gremo na letalo. Ko se vrnemo v Slovenijo, pa nas z DEJAN DOGAJA BANDOM čaka ogromno nastopov. To je zame najlepši možen zaključek leta. Novo leto bomo pričakali na Bledu, zato vabljeni vsi, ki si želite zabave in nepozabnega vstopa v novo leto," še pove Dejan.

