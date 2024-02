Dejan Dogaja vstop v 30. leta obeležil z novo pesmijo Raketa

Dejan Krajnc, ki ustvarja pod umetniškim imenom Dejan Dogaja, je ob koncu prejšnjega leta dopolnil 30 let, rojstni dan pa je praznoval v krogu prijateljev in družine. Pravi, da si boljše zabave ne bi mogel predstavljati in da je nova skladba točno takšna, kot je bilo njegovih prvih 30 let - poskočna, turbulentna, zabavna in nepozabna.

OGLAS

"Nisem več enak, kot sem bil 10 ali 5 let nazaj. Predvsem so moje prioritete drugačne. Z novim letom smo začeli tudi z renovacijo hiše in hkrati čutim, da bo kmalu čas za novega družinskega člana. Definitivno sem postal bolj družinski in več razmišljam o prihodnosti," pravi Dejan in dodaja: "Kot sem že večkrat povedal, vstop v trideseta leta pomeni začetek sprememb. Čas je že bil, da se bolj zazrem v prihodnost in se ne obremenjujem več s preteklostjo. Veselim se vsega, kar bo prineslo novo obdobje."

Dejan Dogaja predstavlja pesem Raketa. FOTO: Rok Deželak icon-expand

Kot je povedal za naš medij, se je spremenilo tudi to, da se ne obremenjuje več s tem, koliko ljudi dosežejo njegove pesmi: "Manj sem obremenjen kot leta nazaj in nisem več tak, da bi vsako sekundo preverjal TikTok, Instagram in Facebook, ker sem dejansko ločil tisto, kar je najbolj pomembno in kaj sploh pomeni ta doseg ali ogled na YouTubu. Bolj ciljam na to prvo zadevo in da se razširi po Sloveniji, ker konec koncev organizatorji in naročniki gledajo to, pa tudi če ne nabijajo te številke na prafaktorje, pokličejo in rečejo naj Dejan Dogaja pridemo na veselico." O novi pesmi pravi, da je prav takšna, kot je on sam, z njo pa je zaokrožil svojih prvih 30 let. "Je vse to, kar sem; poskočen, včasih nepremišljen, divji, drzen in da na koncu fejst dogaja. Takšen sem, zelo rad hodim po tanki liniji, kjer lahko padeš. Če padeš, se pobereš bolj nabildan, če pa mi uspe brez tega, pa toliko boljše." Dodaja še, da je besedilo o lepi ženski in glasba, ki ga spremlja, primerno za poletne žure, pa tudi za zimske zabave.

Dejan zase pravi, da je gentelman, a dodaja, da je zagotovo vsak moški kdaj prišel v situacijo, da je srečal lepo žensko in sam pri sebi rekel: "Glej, kakšna raketa!" Ob tem poudarja, da je lepo izražanje pomembno in da so moški do deklet prijazni in se do njih obnašajo kot pravi gospodje, a včasih kanček surovosti odnos samo še podžge. Dejan je za novo pesem Raketa posnel tudi videospot. "Tokrat pri snemanju videospota nisem tako kompliciral, kot je zame značilno. Spot smo posneli v samo enem popoldnevu, kar je zame rekord. Videospote načeloma snemamo po tri dni in na koncu snemanja grem že vsem pošteno na živce. Vedno si želim, da je vse perfektno in to terja svoj čas," pove Dejan, ki se mu je v videospotu med drugim pridružila tudi televizijska voditeljica Mina Pal s hčerko Leilo.

Dejanu bo 30. rojstni dan ostal v lepem spominu. FOTO: Rok Deželak icon-expand