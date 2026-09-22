Dejan Dogaja: Želim delati glasbo, ob kateri se imajo ljudje lepo

"Ko sem začel kot Dejan Dogaja, sem točno vedel, kaj želim - delati glasbo, ob kateri se imajo ljudje lepo," o svoji glasbeni karieri odločno povedal Dejan Krajnc, ki je do zdaj izdal marsikatero zabavno in pri poslušalcih izjemno priljubljeno pesem. Z izdajo nove pa je sebe predstavil še na drug način.

Dejan Dogaja z bendom predstavlja novo pesem. FOTO: Arhiv izvajalca

V svet je poslal pesem z naslovom Moje srce poplesava. "Pri tej pesmi sem imel spet tisti občutek: evo, to sem jaz. In po prvih odzivih očitno nisem edini," je vesel glasbenik, ki je pesem ustvaril v sodelovanju z Majem Vlašičem, avtorjem glasbe, ki v zadnjem obdobju vedno bolj opozarja nase, besedilo pa je prispevala Mirna Reynolds. Rezultat je skladba s spevnim refrenom, ki gre hitro v uho. "To je pesem, ob kateri se ljudje sprostijo, zapojejo in se imajo dobro," je povedal.

Zanimivo je, da je za skladbo sprva nastalo povsem drugačno besedilo. Napisal ga je Marko Vozelj, Dejan pa pravi, da je še danes eno najlepših besedil, ki jih je kdo napisal zanj. "Marko je napisal res izjemno besedilo. Ko sem ga prvič prebral, mi je šlo na jok. Ravno takrat se je rodil moj sin Lev in besedilo je na neki način postalo njegovo. Dal sem ga uokviriti in ga Kiari prinesel v porodnišnico, danes pa visi na steni naše dnevne sobe. Zame ima zato posebno vrednost, ker je v njem del naše družinske zgodbe," je zaupal Laščan.

Nova pesem nosi naslov Moje srce poplesava. FOTO: Arhiv izvajalca

A da Markovih besed danes ne slišimo v novi skladbi, nima prav veliko opraviti z besedilom. Prej obratno. Dejan je ob njem začutil, da gre za pesem, za katero bo pri njem pravi čas prišel nekoliko pozneje. "Marko zna napisati neverjetno močna besedila. To je resno, globoko in zelo čustveno, moja glasba pa je trenutno še precej bolj obrnjena k dobri volji, žuru in komadom, ob katerih ljudje plešejo. Zdelo bi se mi škoda tako lepega besedila izdati samo zato, da ga izdam. Želim si, da pride njegov in moj čas," je prepričan Dejan, ki je ob tem dodal, da bo to mogoče čez pet, morda deset let. "Zelo si želim, da bom nekoč tudi glasbeno tam, da bom lahko zapel takšno pesem in bo ljudem jasno, zakaj sem jo toliko časa hranil. Markovo besedilo nikamor ne gre. Čaka doma na steni in verjamem, da bo enkrat dobilo tudi svojo melodijo," je še dodal.

Že ob začetku samostojne glasbene poti je imel jasno vizijo, kaj si želi. FOTO: Arhiv izvajalca

Novo skladbo pa se je Dejan tokrat odločil predstaviti na nekoliko drugačen način – pospremil jo je s sproščenim druženjem v Ljubljani, kjer so se ob kozarcu vina zbrali prijatelji, glasbeni kolegi in številni znani obrazi. Namesto klasične promocijske predstavitve je nastalo predvsem prijetno popoldne ob pogovorih, dobri družbi in glasbi v živo.

Novo skladbo se je Dejan tokrat odločil predstaviti na nekoliko drugačen način. FOTO: Arhiv izvajalca

Glasbenik je s svojim bandom zaigral tudi nekaj pesmi, med drugim tudi čisto novo Moje srce poplesava, ki je tako prvi pravi preizkus doživela pred prijatelji. In če gre soditi po odzivih, so avtorji zadeli pravo smer. "Res gre hitro v uho," je bilo slišati med gosti, nekateri pa so šli še korak dlje in novo skladbo označili kar za Dejanov najboljši komad do zdaj.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Druženje ob predstavitvi nove pesmi. Arhiv izvajalca

Druženje ob predstavitvi nove pesmi. Arhiv izvajalca

Druženje ob predstavitvi nove pesmi. Arhiv izvajalca

Druženje ob predstavitvi nove pesmi. Arhiv izvajalca

Druženje ob predstavitvi nove pesmi. Arhiv izvajalca

Druženje ob predstavitvi nove pesmi. Arhiv izvajalca

Druženje ob predstavitvi nove pesmi. Arhiv izvajalca

Druženje ob predstavitvi nove pesmi. Arhiv izvajalca













