Dejan Krajnc predstavlja prvo solo skladbo

"Nenormalno lepo je skladba, s katero uradno začenjam svojo novo zgodbo. Lahko rečem, da je to prelomnica v moji karieri, in zato si upam trditi, da jo bodo tudi poslušalci vzeli za svojo," je ob izidu pesmi povedal Dejan Krajnc .

Skladbo so ustvarili tisti, ki so po Dejanovih besedah najboljši v svojem poklicu. Za melodijo je poskrbel Maj Vlašič, ki se kljub svoji mladosti lahko pohvali kot eden izmed najplodnejših slovenskih avtorjev. Pod besedilo skladbe se je podpisal 'hit mejker' Rok Lunaček, ki z Dejanom sodeluje že dolgo časa. Poleg tega da se je imena Dejan Dogaja domislil Jan Plestenjak, je tudi v besedilu skladbe pustil del sebe. Legendarni Matjaž Vlašič, ki je letos srečal abrahama, je v glasbenem studiu poskrbel, da je bilo vse na svojem mestu, in kot umetniški vodja uredil, da je bilo delo producenta in oblikovalca tona Mihe Goršeta lažje.

Omenjena ekipa namreč res močno verjame v Dejanov uspeh, morda še toliko bolj zaradi tega, ker pri celotnem projektu ni bilo nič prepuščeno naključju. Vse je bilo skrbno pripravljeno in izpeljano na najvišjem nivoju."Hvaležen sem, da imam ob sebi velike mojstre, ki imajo glasbo zapisano v srcu. Skupaj smo ustvarili nekaj novega, nenormalno lepega in zelo posebnega,"glasbeno sodelovanje opiše Dejan.

Videospot je Dejan Dogaja posnel v sodelovanju s prijateljem Žigo Gjurom in njegovo videoprodukcijo Globus videos. Snemanje videa je bilo izredno zahtevno, zlasti zaradi tega, ker je Dejan igral kar dve različni vlogi – starega Dejana, vsem poznanega zaradi visoke irokeze, ki ponazarja preteklost, in novega Dejana, ki predstavlja prihodnost. Poleg tega, da si je Dejan v treh snemalnih dneh kar tridesetkrat razdrl in spet postavil irokezo, sta bila za potrebe snemanje prisotna kar dva Dejanova dvojnika.