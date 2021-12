Dejan Krajnc zapel skupaj z mamo in očetom

Energični Dejan Krajnc oziroma Dejan Dogaja na svoj 28. rojstni dan predstavlja nov valček 'Sem ti danes že povedal, da te rad imam?', v katerem se mu kot posebna gosta pridružita tudi njegova starša – mama Nives in oče Drago. "Gre za družinski projekt, ki bo za vedno ostal globoko v naših srcih," pove ob izidu novega glasbenega materiala.

icon-expand Dejan Krajnc je pri tokratnem projektu združil moči s staršema. FOTO: Blaž Sluga

"Narodnozabavna glasba bo vedno del mene, saj je nenazadnje del moje družine. Z njo sem odraščal, odkril svoje prve velike odre in zagotovo me bo spremljala do konca mojih dni," nam razloži Dejan Krajnc, ki danes premierno predstavlja nov praznični valček Sem ti danes že povedal, da te rad imam?, v katerem se mu na vokalu pridružita tudi mama Nives in oče Drago. Gre za zadnjo posneto pesem sicer dobro poznanega ansambla Vigred, v katerem Dejanov oče Drago igra tudi kitaro. V letošnjem prazničnem decembru, ko preživljamo dragocene trenutke z našimi najdražjimi, pa se je družina Krajnc odločila, da bo omenjeno pesem – valček odpela v prenovljeni izvedbi.

icon-expand Vedno nasmejani glasbenik na svoj 28. rojstni dan predstavlja nov valček. FOTO: Blaž Sluga

"Besedilo zaobjema vse, v kar močno verjamem tudi sam in začutil sem, da mora njeno sporočilo priti tudi do drugih. Dejstvo, da sem jo imel priložnost izvesti z mojima staršema, jo zame naredi še toliko bolj unikatno," o skladbi razmišlja Dejan in doda: "Premalokrat si povemo, da se imamo radi. Ljudje dandanes ne dajejo veliko lepih besed, komplimentov. Jaz na primer vsak dan komu povem, da ga imam rad – družini, prijateljem, Dogaja bendu. Želim si, da bi to delali tudi drugi. Zakaj bi le računali na to, da oseba ve? Zakaj ji ne bi tega enostavno povedali?"

A kot nam je zaupal, prvotni plan kljub temu ni bil njen izid, ampak le enkratna izvedba skladbe kot darilo za očetov 60. rojstni dan. "Mami je dala pobudo, da mu pesem zapojeva v duetu in oh, kakšna sreča je bila v njegovih očeh! Takrat sem se tudi odločil, da ga po svoje izzovem, da jo kot družina še zadnjič priredimo in izdamo kot pravi singel. Kako bi mi le lahko rekel ne (smeh)." Tokrat se pod besedilo in glasbo podpisuje Igor Pirkovič, aranžma pa je delo Alena Klepčarja. V videospotu, ki ga je Dejan Dogaja z družino posnel z ekipo Globus Videos, lahko med drugim vidimo tudi babico Ano in celotno spremljevalno zasedbo Dogaja benda. Posnet na dveh družinskih lokacijah, v Bohinju in Laškem, prikazuje pravno zimsko idilo in ljubezen, ki jo prinaša družina – tako tista, v kateri se rodimo, kot tista, ki si jo z leti ustvarimo sami.