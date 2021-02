Dejan Krajnc zapušča Poskočne

"Edina stalnica v življenju so spremembe. Po skoraj desetih letih je prišel čas, da tudi sam stopim korak bližje svojim sanjam. Poskočni bodo vedno eno izmed pomembnejših poglavij moje glasbene poti. Z njimi sem spoznal, kaj si v življenju želim, sedaj pa sem pripravljen na novo zgodbo – svojo zgodbo. Razlogov, zakaj je prišlo do razpotja, je veliko. Vedno je tako, da vsak vidi krivca drugje. Pa vendar – ko skupina nima več tistega medsebojnega elana in skupne iskrice, je bolje, da gre vsak po svoje. Razšli smo se z lepimi in iskrenimi željami za naš jutri, to pa je vse, kar šteje. Kot pevec in klarinetist v bendu sem rastel, se izoblikoval in postal to, kar sem danes. Sedaj je čas za nove zmage in nove izzive. Ostajam v glasbi. To je moje poslanstvo in to delam s srcem," je svojo odločitev pojasnil Dejan, ki smo ga lahko spremljali tudi v spomladanskem plesnem šovu Zvezde plešejo na POP TV.

Dejana Krajnca širša javnost pozna kot vedno nasmejanega energičnega pevca z visoko irokezo, ki mu je vedno uspelo povezati in nasmejati tako starejše kot najmlajše. On je tisti, ki je poln neustavljive energije množice oboževalcev zabaval na odrih po vsej Sloveniji. To je vedno počel z velikim nasmeškom na obrazu. Nobenega dvoma ni, da je Dejan na odru in v glasbi doma, zato ostaja na poti, ki mu je bila namenjena.

"Ime predstavlja in izraža točno to, kar sem. Enostavno – vedno mi dogaja (nasmeh). Ideja za ime se je porodila mojemu dobremu prijatelju Janu Plestenjaku. On je vedno bil in vedno bo moj vzornik. Je glasbenik in človek z veliko začetnico. Poleg Jana pa ne smem pozabiti na vse tiste, s katerimi pripravljam nove projekte in skladbe. Hvaležen sem, da imam ob sebi ljudi, ki so se v glasbeni svet že zapisali kot veliki mojstri in od katerih se lahko učim ter izoblikujem v to, kar si želim postati."

Nova in hkrati prva skladba pod njegovim novim imenom Dejan Dogaja prihaja že zelo kmalu. "Na najdem besed, ki bi jo lahko opisale. Naj bo zaenkrat le to – 'Nenormalno lepo', nenormalno lepa je,"pove vzhičeno.

Kljub temu da je prišel čas za spremembe, pa tisto, kar je velik del Dejana, ostaja. To je delo z otroki. Naši najmlajši so najiskrenejša publika in prav zaradi njih in zanje bo nadaljeval, kar je začel kot Poskočni Dejan. Ob koncu še doda: "Na nekaj takega, kot je ta moja odločitev, se enostavno ne moreš pripraviti – to začutiš. To je moja odskočna deska za naprej in obljubljam vam, da se bomo še veliko videli, še več pa slišali."