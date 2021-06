10. obletnica Brendijeve smrti: Bil je duša od človeka

Obletnica smrti kajpak ni razlog za veselje, a poskušamo biti pozitivni, saj je Brendi vedno širil veselje, bil je veseljak in za to, da se ljudje zabavajo, saj je življenje eno samo. Tega se poskusimo držati, tako z bendom kot z družino, večkrat se dobimo in obujamo spomine, govorimo o tem, kar se spomnimo, da se je kje kaj zgodilo, kaj zabavnega. Tega se skušamo držati tako družinsko, prijateljsko kot poslovno.

Mineva deset let od smrti vašega očeta, vas preveva žalost ali veselje ob dejstvu, da je bil velik zabavljač, da se je razdajal za ljudi in jih razveseljeval?

Brendi je umrl 19. junija 2011 po nastopu v Lipici, ker mu je odpovedalo srce. Star je bil 49 let. Kot nekdanji član zasedbe Don Juan je bil pevec, kitarist, aranžer, pisec glasbe in tekstopisec na slovenski glasbeni sceni prisoten več kot 25 let. Napisal je uspešnice, kot so Mandarina, Ona sanja Pariz, Rdeča roža, Pod oknom sem stal, Povej mi Marina, Zelene oči, Rad bi ti rekel nekaj lepega in številne druge. Napisal je tudi skladbe za številne druge izvajalce, kot so Hajdi Korošec, Ptujskih 5, Natalija Verboten, Helena Blagne, Bazar, Majda Arh, Vili Resnik in Boris Kopitar.

Moje poslanstvo je, da skušam to glasbo vzdrževati, da se bo ohranila in jo bodo ljudje poslušali še naprej. Delam pa tudi svojo glasbo, imam svojo pot. Sicer pa je on vedno znal argumentirati zadeve, njegove besede so vedno imele neko ozadje, neko težo, imel je veliko izkušenj, bil dober sogovornik in tudi precej potrpežljiv človek. Najbolj sem si zapomnil pogovore, ki sva jih imela.

Težko komentiram, saj drugačnega življenja nisem poznal (smeh). Vedel sem, da je oče na terenu, da ustvarja, nastopa, da pride zvečer ali zjutraj domov, da dela od ponedeljka do nedelje. Bi pa rekel tako, da smo vedno izkoristili tisti čas, ko smo bili skupaj kot družina, da smo se vedno znali pogovarjati. Da je bila kvaliteta pomembnejša od kvantitete. Midva sva bila bolj prijatelja, kolega, morda manj strogo oče in sin. Kar mi je všeč in bom skušal tudi sam prakticirati, ko bom imel svojo družino.

Za Brendija je veljalo, da je njegova glasba njegova osebnost, pisal je, kar je čutil, kar je doživljal, kar je dobival iz okolice. Zato imajo tudi ljudje radi to glasbo, ker se znajo z njo poistovetiti, v skladbah najdejo kanček sebe. Tudi zato, ker je bilo vse naravno, vse življenjsko. In v tem je čar njegove glasbe.

Brendi žal ni dočakal abrahama, bil je deloholik, se vam zdi, da je pravzaprav vse razdal drugim, nase pa malce pozabil, vam je to kot opomin ali ste prepričani, da je šlo za nesrečni slučaj?

Bil je zares garač, delal je od jutra do večera, ko ni bil v studiu, je bil na terenu, ko ni bil na terenu, je bil na odru, zagotovo je premalo spal. Težko sodim, kaj je botrovalo, poglejte recimo Micka Jaggerja, ki je imel najbrž še bolj noro življenje in še vedno skače naokoli. Pri glasbenikih, ki se razdajajo, je tako, da je on veliko energije dal poslušalcem, a so bili srčni poslušalci, kar pomeni, da je ogromno energije od njih tudi dobil. To vem tudi sam, fizično si utrujen, psihično pa te dviguje ta energija, ki jo prejmeš od občinstva, in se zavedaš, da si jim dal nekaj lepega.

Ljudje pričakujejo, da izvajate tudi pesmi Don Juanov, velikokrat ste odpeli očetov "best of", kako gledate na to, kakšni so občutki ob tem?

Fantastični občutki. Kdo pa si ne bi želel nadaljevati očetove zapuščine, jo ohranjati? Na nastopih vedno izvajamo pesmi Don Juanov, Korada, Brendija ter naše lastne. Meni je to všeč, to teče po mojih žilah, to bom delal do konca življenja, če me bodo ljudje pri tem podpirali.