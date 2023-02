Dejan Vunjak s himno za veseljake: Ni ga junaka, ki se ne bi našel v pesmi

Dejan Vunjak je znan po svoji veseli naravi, zdaj pa se je odločil, da za vse svoje soveseljake ustvari pesem. Za novo skladbo, ki jo je naslovil 'Nikol' še nismo šli', je prepričan, da ga ni junaka, ki se ne bi našel v njej. Kot je povedal priljubljeni pevec, je to žurerska pesem, ki se je rodila na eni izmed zabav, zato bo odlična himna za prave slovenske veselice, kjer ne manjka dobre družbe in harmonike. Glasbenik se veseli, da bo skupaj s svojim bendom Brendijeve barabe z novo pesmijo in vsemi starimi uspešnicami še naprej razveseljeval zabave željne oboževalce.

"Mislim, da ga ni junaka, ki se ne bi našel v novi pesmi. Pesem govori o Janku, ki je le nekdo, ki neizmerno uživa v družbi svojih prijateljev, a ga današnji tempo življenja in obveznosti znova in znova preganjajo kot vse nas. Prijatelji pa so tisti, ki Janka sprostijo in mu povrnejo sproščenost ter veselje. Verjemite, da bomo skupaj od sedaj naprej vedno prepevali "Nikol' še nismo šli, da ne b' še en'ga spil", kot to pojejo vsi, ki radi hodijo podnevi domov," je o novi pesmi z naslovom Nikol' še nismo šli povedal Dejan Vunjak.

icon-expand Videospot Nikol' še nismo šli FOTO: Arhiv izvajalca

Priljubljen glasbenik, ki je znan po svojem nasmehu in pozitivni energiji, je prepričan, da bo skladba postala himna za vse prave slovenske zabave. Idejo za skladbo je dobil na eni izmed zabav s svojimi prijatelji. "Ko se je porodila ideja, smo si z ekipo zastavili cilj, da uporabimo vsem dobro poznano frazo "Nikol' še nismo šli, da ne b' še en'ga spil" in naredimo novo himno za vse prave slovenske zabave, kjer nikoli ne manjka dobre družbe in harmonike," je še razložil.

icon-expand Priljubljeni pevec je s svojo ekipo za novo pesem posnel tudi videospot. FOTO: Arhiv izvajalca

Pevec se po nedavno končani koncertni turneji, na kateri je s svojim bendom Brendijeve barabe polnil največja prizorišča, veseli novih nastopov. "Z bendom vedno stremimo k cilju, da presežemo vsa pričakovanja ljudi, ki pridejo na našo zabavo," je povedal in dodal, da je tudi navdih za videospot pri pesmi črpal iz svojih občutkov na koncertih. "V videospotu so igrali člani mojega benda in najbolj znan slovenski brivec Luka Nebec. Za glavno vlogo pa je kot točajka poskrbela manekenka Laura Škvorc, s katero zelo rad in redno sodelujem v različnih projektih," je še razkril.

icon-expand Dejan in Laura Škvorc sta sodelovala pri več različnih projektih. FOTO: Arhiv izvajalca