Dejan Vunjak ustvaril himno žurerjev in združil več izrazov za zabavo

Dejan Vunjak je v slovenskem glasbenem prostoru sinonim za zabavo. In tudi z novo pesmijo se ni izneveril svojim oboževalcem. Tokrat se je celo tako zelo potrudil, da je v pesmi z naslovom Spet smo skupaj združil več slovenskih izrazov za zabavo. V pesmi tako prepreva o gaudi, šargi, čagi in fešti, v videospotu pa se vozi v prav posebnem fiatovem starodobniku.

OGLAS

Dejan Vunjak predstavlja svojo novo pesem, v kateri je združil več slovenskih izrazov za zabavo. "Res je, z ekipo smo se potrudili. Po celi Sloveniji nastopamo že 12 let in v tem času smo večkrat slišali, kakšno gaudo ali čago smo naredili. Prav zato smo se odločili v eni pesmi združiti vse slovenske regije oziroma vse slovenske besede za zabavo," je povedal pevec in dodal: "V 12 letih sem se jih kar navadil in vse so mi lepe. Zelo posebna se mi recimo zdi šagra, vesel sem, da imajo tudi Primorci svojo besedo."

Dejan Vunjak predstavlja svojo novo pesem, v kateri je združil več slovenskih izrazov za zabavo. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Njegova nova pesem tako nosi naslov Spet smo skupaj, pevec pa poudarja, da s himno vseslovenskih zabav želi združiti žurerje iz vseh pokrajin Slovenije, saj je mnenja, da dobre volje in dobrih zabav ni nikoli preveč. "Zdaj, ko je čas veselic in počitnic, je spet čas za eno žurersko pesem in Spet smo skupaj je kot nalašč popolna pesem za vse poletne odklope," je prepričan.

Za pesem je posnel tudi videospot, v katerem pa je tokrat glavni akter fiatov starodobnik. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand