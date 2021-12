Dekleta imajo rada hiphop, a le če je ta mariniran v mehčalcu

Če že ali pa še imate namen zjutraj se zbujati s škorpijonko ali škorpijonom, potem je Moneybaggov zadnji singlični izpad avtomatično himničen. Očitno tudi raper iz Memphisa pozna pravilo, da če te oplazi rep sicer nadležnega ščipalca, potem je miru v tvoji glavi, kaj šele v tvojih hlačah za vedno konec. Polbalada potuje na zmernem tempu. Janiyah kot skrbnica za spremljevalne vokale le-te dodaja – pohvalno – z zadržano pohoto. Moneybagg Yo pa pač značilno momlja, da je praktično nerazumljiv. Vzorec, ki ga je priljubljeni raper/traper ekstrahiral iz polklasike ( DMX ft. Faith Evans – How It’s Goin’ Down , 1998) pa ni le slišne narave. Moneybagg Yo pokojnega DMX-a posnema tudi v izbranih videostičnih sekvencah. Poštena decembrska romantika – kljuk’ca.

Če si malce površen, se ti zdi, da je sveže hitična Sinister kot dvotaktno kokodakanje. Nadležno glasna raperja Cordae in Lil Wayne sta končno zbrana v eni songovski enoti. Tudi če si oboževalec obeh, mimo opombe, da pionirček in njegova legenda flancata samohvalne pleonazme, pač ne moreš. Skrajno simpatični Corde že uvodoma navrže, da to niti ni rap song, pač pa literatura. Tudi prav. Beat je skonstruiral vseprisotni producent Hit-Boy. Tale grešni zvarčič bo svoje mesto prihodnje leto našel tudi na Cordejevem drugem zaporednem albumu From A Birds Eye View. Slava niču in vsej megli okrog njega. Top lekcija.

Ocena: 4

YUNG BLEU & KEHLANI - Beautiful Lies