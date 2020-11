Dekleta iz Bepop izdale plesni remiks uspešnice Daj se nasmej

Skratka, na nove pesmi bo treba še čisto malo počakati, vseeno pa so dame za veseli december pripravile nekaj osvežilnega. " Ker trenutno ne moremo nastopati, pesem 'Daj se nasmej' pa je še vedno zelo aktualna - ljudem je všeč predvsem njeno pozitivno sporočilo - smo se odločile za plesni remiks. Malo hitrejši ritmi so, sploh v decembru, zelo dobrodošli za zabave, pa čeprav le za domačimi štirimi stenami. Pomembno je, da si naredimo vsak dan lep in zabaven," sporočajo Bepopovke, ki so tudi same vpete v delo od doma, šolanje na daljavo in celodnevno animacijo svojih hčerk, vmes pa si, ob podpori svojih partnerjev, uspejo izboriti tudi kakšno urico zase in ustvarjanje.

Leto 2020 si bodo glasbeniki zapomnili tudi kot leto stalnega prilagajanja, spreminjanja načrtov in improvizacije. Ana, Tinkara in Alenka iz skupine BEPOP so junija izdale pesem Daj se nasmej, ta pa je zdaj dobila svež veter v jadra. Dekleta namreč predstavljala remiks omenjene uspešnice, videospot zanjo pa je na YouTubu že skoraj presegel pol milijona ogledov.

"Že od nekdaj imamo rade plesne ritme, nenazadnje sta didžeja tudi Tinkarin mož in svak, Ana izbira glasbo na radiu in rada obišče tudi kakšen klub, vse pa rade plešemo, tako da je bil remiks le vprašanje časa in priložnosti. Podarjamo ga oboževalcem ob prihajajočih praznikih in jim želimo vse najlepše ter čim več prijetnih trenutkov z najdražjimi. Res so malo čudni časi in naj zveni še tako klišejsko, a moramo ostati pozitivnih misli, zato vsem kličemo: 'Daj se nasmej ter zapleši ob toplih plesnih ritmih!''

CHRNS je v zgodbi Bepop Ladies prisoten že od lanske reaktivacije. Za nastope jim je pripravil miks matric največjih hitov, tako da je bil logična izbira za to, da na plesišča popelje tudi pesem Daj se nasmej. Da je mojster svojega poklica je dokazal tudi z remiksi za duet ZalaGašper (Origamiin Signals), kot koproducent pa podpisuje tudi Sto idej. Njegovo glasbo sicer izdajata tudi založbi najbolj priljubljenih didžejev na svetu, Hardwella in Armina van Buurena, njegova glasba pa se vrti od ibiških superklubov do megafestivalov, kot jeTomorrowland. Redno ga vrtijo tudi Nicky Romero, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like MiketerAfrojack. V leto 2020 je vstopil z opaznim remiksom skladbe Not AloneTop 100 DJs dueta Sick Individuals & Justin Prime, s Koslingom pa sta pri Hardwellovi založbi Revealed izdala plesno petardo In Your Head.