Selena Gomez s priljubljenimi Južnokorejkami: v petih urah 30 milijonov ogledov spota

Pod triminutni videospot, ki je prava paša za oči, se je podpisal režiser Seo Hyun Seung, ki je v preteklosti sodeloval že s številnimi K-pop skupinami, med njimi tudi2NE1, iKON in Big Bang.

Pesem Ice Cream bo našla mesto na četrtem studijskem albumu skupine Blackpink z naslovom The Album. Na njem pa bosta tudi pesmi, ki so jih članiceskupine posnele s pevkoDua Lipa leta 2017 in na začetku leta z Lady Gaga pri pesmi Sour Candy. Ta je skupini prislužila najvišji položaj na ameriški glasbeni lestvici Billboard Hot 100 do zdaj. Najnovejša pesem Ice Cream pa je na dobri poti, da postane uspešnica. Videospot zanjo je v samo petih urah presegel 30 milijonov ogledov. Bo skupina postavila nov rekord? Pred dnevi so nov rekord dosegli fantje iz K-pop zasedbe BTS, in sicer z videospotom za prvo pesem v angleščini Dynamite, ki je dosegel 98,3 milijona ogledov. Člani zasedbe so tako presegli rekord izpred dveh mesecev, ko je na vrhu lestvice kraljevala pesem How You Like That dekliške K-pop zasedbeBlackpink s 86,3 milijona ogledi v prvem dnevu. Korejski skupini tako dokazujeta, da je v zadnjih nekaj letih svet zajela nova evforija na popularni glasbeni sceni.