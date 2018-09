Dekletom sporoča: 'Hej, ti si fenomenalna!'

Mladi pevec Mark Zebra, ki je v preteklosti že opozoril nase s svojimi glasbenimi uspešnicami, zdaj predstavlja novi singel Fenomenalna. Četrti singel zaobjame živahne ritme s pridihom romantike, pesem pa posveča vsem dekletom.

V spotu je igral dostavljalca pic. FOTO: Rok Maver

Simpatični štajerski pevecMark Zebra prestavlja v novi pesmiFenomenalna zgodbo o fantu, ki se zaljubi v dekle, in ji to pove na svoj način, in sicer, da je preprosto fenomenalna. "Pesem ima seveda tudi širši pomen, saj je namenjena prav vsem dekletom, ki se morda kdaj počutijo nesigurne vase in imajo premalo samozavesti, zato naj si takrat zavrtijo mojo pesem, ki sporoča: 'Hej, ti, fenomenalna si!'," je povedal Mark, ki je tokrat sodeloval s priznanim glasbenim producentom, Krešimirjem Tomcem, ki je podpisan pod marsikateri slovenski kot tudi tuji glasbeni hit, ter tekstopiscem Rokom Lunačkom. Za svoj novi singel je Mark Zebra posnel tudi zelo zanimiv videospot, v katerem je poskušal ponazoriti zgodbo, kako se fant zagleda v dekle in jo nato išče po celem mestu, dokler je na koncu seveda ne najde:

"Spot smo seveda začinili tudi z malo humorja, saj sem igral dostavljalca pic in mislim, da sem se za prvič kar dobro odrezal," je v smehu povedal Mark, ki je spot snemal v Trstu in bližnji plaži Lignano. "Priznam, da mi je bilo kar malo nerodno snemati po celotnem Trstu, prav zaradi velikega števila ljudi, ki so nas gledali, snemalo in slikalo, ampak sem se poskušal osredotočiti samo na kamero in potem je steklo," je še priznal Mark, ki je videospot snemal z mladim režiserjem Rokom Maverjem.

Mark pesem posveča vsem dekletom. FOTO: Rok Maver