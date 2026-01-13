Delo skladateljice Strahovnik bo premierno izvedel nemški simfonični orkester

1945- je orkestralno delo Petre Strahovnik , ki se opira na akustični odtis delitve, spomina in umetniške kontinuitete. Nastalo je ob praznovanju 80. obletnice Društva slovenskih skladateljev (DSS) ter se nahaja v prostoru med zgodovinskim prelomom in kulturnim odmevom. Leto 1945 nosi v sebi številne prelomnice, kot so konec vojne, množične poboje, politična delitev ter ustanovitev institucij, kot je DSS, je zapisala skladateljica.

Po njenih besedah te zgodovinske razpoke še danes odmevajo v posameznikih, družinah in družbi. Nerazrešene travme se prek spomina in celo epigenetike prenašajo iz generacije v generacijo ter oblikujejo našo sedanjost in prihodnost. V osrčju dela leži odmev kot sled dogodkov, ran in kapljic, ki padajo skozi ozko lečo časa.

"Glasba diha skozi napetost in zvočne refleksije. Posamezni glasovi iz arhivskih sledi in živih pričevanj niso citirani, temveč ujeti kot zvočni odtisi v trenutku. Čustvena teža je vtkana v spekter zvoka in preoblikovana v surovo, odmevno zvočno podobo. Delo živi v dialogu med preteklostjo in prihodnostjo, posameznikom in skupnostjo, tradicijo in inovacijo. Posvečeno je vsem ustvarjalcem, ki skozi umetnost iščejo neizrekljivo, gradijo mostove, razkrivajo skrito in odpirajo prostor transcendence", je še sporočila skladateljica.

Petra Strahovnik, rojena leta 1986, je skladateljica in interdisciplinarna raziskovalka. Študirala je kompozicijo pri Urošu Rojku v Ljubljani, nato pa nadaljevala magistrski študij na Kraljevem konservatoriju v Haagu pri Petru Adriaanszu in Martijnu Paddingu. Njeno ustvarjanje pogosto izhaja iz tem, kot so vprašanja človeške izkušnje, družbenih izzivov in univerzalnega obstoja.

Njena dela so bila predstavljena na številnih mednarodnih festivalih, med drugim na MATA Festivalu v New Yorku, Ultraschall Berlin, November Music in Gaudeamus Muziekweek. Med njenimi dosežki sta nagrada Berlin Art Prize za glasbo leta 2021, umetniška rezidenca Villa Concordia v Bambergu, ki jo podeljuje bavarsko ministrstvo za znanost in umetnost, ter nagrada Prešernovega sklada, ki jo bo prejela letos.