Glasbena industrija je v krizi, kakšne so rešitve za prihodnost?

Glasbena industrija v Evropi in Veliki Britaniji podpira kar dva milijona delovnih mest, britanska raziskava pa je pokazala, da gospodarstvu prinaša 82 milijard evrov letno. Zaradi trenutne koronakrize je promet v industriji dogodkov do sedaj padel za tretjino, škoda pa je primerljiva tisti v letalskem sektorju. Delo v glasbeni industriji se je namreč zmanjšalo kar za 75 odstotkov. Kako pa je z glasbeno industrijo v Sloveniji in kakšne so rešitve za prihodnost?

