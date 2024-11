Delta Riff neustrašno med duhove

OGLAS

DELTA RIFF - Duhovi

Blues-rock, hm? In to bolj tak z intelektualnim nabojem. Sinkopa, vrinjena v korus, in prepričljiv zbor iz ozadja izdatno podkrepita že tako prikupen skelet songa. Frontman Tit Potecin zapoje za pohvalo, čeprav še večjo prejme za izvedbo komada Boom Boom Lady, ki ga je trio Delta Riff sprožil že pred meseci. Svarilo pred Duhovi je v resnici dober, rodoviten obet. Na obzorju je mercedes in v njem bend, ki ga domače glasbeno prizorišče z nestrpnostjo pričakuje, in to že lep čas. Zato se budno opazovanje nasipin benda Delta Riff nadaljuje. Ocena: 4,5 PARCELS - Leaveyourlove

Tem Avstralcem se več čas samo smeji. Parcels niso kar eni. Gre za ekipo izurjenih instrumentalistov, ki že slabo desetletje delujejo v Berlinu. Pričujoč povratniški hitič ima z dosedanjim opusom zasedbe veliko skupnega. Funky-funky je paradigma, ki je Parcels pač ne zapuščajo. Nič nenavadnega, da uvodni takti Leaveyourlove spomnijo na Gerogea Bensona. Parcels so zabavni tudi kot spremljevalni zborček – ha, videti so tako kot mladi mački na koru. Mehko in gladko naprej, vse do tretjega albuma, ki ne bo svetovna, lahko pa ta povsem na izi postane uspešnica med člani(cami) vašega klepetnega krožka. Ocena: 3,5 CORDAE ft. JOEY BADA$$ - Syrup Sandwiches

Naložila sta marsikaj, povedala nista prav dosti. A nekaj drobcev iz skupne poetične abstrakcije dveh slavnih raperjev vseeno ponudi kost za razmislek. Cordae je v svojih popularnih nagovorih zelo pogosto te sorte. Marylandčev trenutni newyorški bestič Bada$$ skozi svoj opus ni ravno ves čas tako površinski. Toda ta ritmična zanka, ki jo nepretrgoma vodi nedolžen brenk po električni kitari, cepljeni z efektom, imenovanim flanger – ta učinkuje, šment, res pusti vtis, skoraj zasvoji. Cordae ima zunaj nov album The Crossroads. In to je sporočilni med na putru, oboje pa, prevedeno v kranjski kulinarični diskurz, na kruhih. Drži, morda res preveč Lamar-esken song. Dobra je ta Joeyjeva jakna, je res od Comme des Garçons. Ocena: 4 LINKIN PARK - Two Faced

