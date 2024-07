Delta Riff širijo pozitivno rock'n'roll energijo

Tit: Luka sem marca spoznal pred prostorom za vaje, kmalu zatem sva se dobila na vaji in sklenila, da najdeva še basista. Minila sta dva meseca, vmes sem malo hodil po koncertih. V začetku maja sem v Ortobaru naletel na Tilna. Takoj sva se zagovorila in po prvi vaji smo se odločili da se podamo na to pot.

Hvala! Korenine banda segajo v prejšnje leto. Na prvi vaji smo se dobili maja in kmalu po tem pričeli ustvarjati avtorske pesmi. Spoznali smo se popolnoma po naključju. Veliko smo razmišljali o imenu in Delta Riff nam je, glede na glasbo, ki jo igramo, zvenel najboljše, zato je tako tudi obstalo.

Čestitke za obe pesmi ( Boom Boom Lady in Nesmisu ) in videospota, ki sta vrhunska prva izdelka. Koliko nazaj sežejo vaše korenine, kdaj in kako ste nastali, od kod vaše ime?

Delta Riff so nov rokerski udar na slovenski sceni, ki svojo kvaliteto in energijo že potrjuje na nastopih po Sloveniji.

Ena vaših prednosti so zagotovo pesmi v sloveščini, kot jih igra večina bendov t.i. "novega novega vala", kdo, pa bi dejali, so vaši vplivi in od kje se napaja vaš navdih?

Ker vsak izmed nas prihaja iz popolnoma različnih glasbenih smeri, težko rečemo, da imamo dosti skupnih idolov, vplivov, so pa tu sigurno bandi kot so Royal Blood, The Black Keys, Kaleo in mnogi drugi, ki smo jih v zadnjem letu pogosto poslušali skupaj. Ravno to dela našo glasbo bolj zanimivo. Ta različnost nas navdihuje. Skupaj ustvarjamo komade, ki zvenijo nekoliko drugače, kot vse ostalo. Nas pa brez dvoma z navdihom najbolj napolnijo koncerti. Najraje igramo, to je naša glavna skupna točka in tudi glavni vir navdiha. Smo pa mnenja, da moramo biti na svoj jezik ponosni in ga je potrebno uporabljati tudi v glasbi. Slovenščina je unikatna, delamo pa tudi pesmi v drugih jezikih, tako, da se glede tega ne omejujemo.

Skladbi sta nastali v produkciji Dejana Radičevića, produenta Siddharte, Neishe in številnih drugih. Ste vi našli njega ali on vas, kako ste zastavili, nastaja album?

Tit je Daisyja poznal že od prej. Ko smo postavili band, smo ga poklicali. Prišel je na vajo in bil navdušen nad tem, kar je slišal. Energija in vizija benda sta ga prepričala in tako smo se ob koncu julija lani odpravili v studio in posneli prva dva singla. Ker nas je Daisyjeva produkcija res navdušila, smo se odločili, da bomo z njim posneli tudi album. Tako se je tudi začel "projekt plata". Pred izidom prvega singla smo si vzeli čas in si zadali, da napišemo čim več pesmi. Aprila smo odpravili v studio, kjer smo uspešno posneli album. Do izida albuma bomo sicer še malo počakali, bo pa zagotovo izšel enkrat prihodnje leto.