Demi Lovato med prvim nastopom po predoziranju preplavila močna čustva

Demi Lovatoso na prvem nastopu po predoziranju leta 2018 prevzela čustva. Med ganljivo pesmijo Anyone, ki jo je izbrala za svoj nastop na letošnji podelitvi grammyjev, se je zlomila in v očeh so se ji nabrale solze. Stoječe ovacije so ji pomagale, da je zbrala misli in začela peti pesem od začetka.