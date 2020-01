Demi Lovato se po dveh letih od predoziranja vrača na oder

Igralka in pevka Demi Lovato , ki je kot najstniška zvezda sijala že v priljubljenih Disneyjevih serijah, se vrača na glasbeno sceno. 'Povratnica', ki ni nastopila vse od julija 2018, ko je zaradi predoziranja skoraj umrla , je večkrat spregovorila o svojem težkem obdobju, ko se je znašla v vrtincu alkohola in zlorabljanja drog. Odkrito je spregovorila tudi v dokumentarcu Simply Complicated, ki ga je objavila na Youtubu.

Pevka je veselo novico, da se po dveh letih vrača na odre, sporočila na Instagramu, kjer je objavila svojo fotografijo, na kateri je napis: "Grammyjev izvajalec." Ob objavi je zapisala, da se drži svoje obljube: "Rekla sem vam, da bom naslednjič, ko boste slišali od mene, pela."

V opisu se je navezovala na črno fotografijo, ki jo je objavila decembra, kjer je zapisala: "Ko boste naslednjič slišali od mene, bom pela ..." Kot kaže, se je zvezdnica držala svojih besed in oboževalci bodo lahko konec meseca na podelitvi videli neverjetno vrnitev priljubljene pevke. Njen nastop so potrdili tudi na uradni strani podelitve, kjer so objavili še druge nastopajoče, med njimi so: Gwen Stefani in Blake Shelton, Ariana Grande, Lizzo, Aerosmith in Billie Eilish.