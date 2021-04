Demi Lovato v novem videu poustvarila noč, ko se je predozirala

Demi Lovato je izdala nov album z naslovomDancing with the Devil ... the Art of Starting Over, katerega izid je pospremil tudi pretresljiv videospot pesmi Dancing With the Devil. V njem pevka opisuje noč iz leta 2018, ko je vzela prevelik odmerek mamil. Pri novem albumu je Demi tokrat sodelovala tudi z glasbenimi kolegi, kot so Ariana Grande, Sam Fischer, Saweetie in Noah Cyrus.

V videospotu, ki ga je režirala skupaj z Michaelom D. Ratnerjem, ki je režiral tudi njen dokumentarec Dancing With the Devil, je 28-letna pevka poustvarila usodne dogodke, ki so privedli do njene hospitalizacije in skoraj usodnega predoziranja.