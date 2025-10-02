DEMM: Dokler gre, bomo raje 'glupi' in mladi kot pa tečni, ko bomo stari

Skupina DEMM predstavlja energičen in šaljiv, pa tudi resen novi single Glup in mlad . Skladba odpira vprašanje, kako se spopasti z odraščanjem in pričakovanji odraslega sveta. "Dokler gre, bomo raje glupi in mladi kot pa tečni, ko bomo stari!" pravijo fantje.

Čeprav naslov namiguje drugače, so bili navdih za besedilo odrasli – vsi tisti, ki pogosto priznavajo, da jim je žal, ker so se prehitro zresnili. Ker so bili premalo "glupi" in so se prehitro podredili pravilom, odgovornostim, zakopali v delo in uklonili pričakovanju drugih.

"Glup in mlad je manifest naše oz. za našo generacijo. Pritisk, da moraš že pri 20. letih vedeti, kaj boš in kam greš v življenju, da moraš imeti vse naštudirano? Pozabi! DEMM se tega ne gremo," pravijo mladeniči. Namesto tega ponujajo alternativo – lahkotnost, spontanost in energijo.