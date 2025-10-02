Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

DEMM: Dokler gre, bomo raje 'glupi' in mladi kot pa tečni, ko bomo stari

Ljubljana, 02. 10. 2025 12.05 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Glup in mlad je novi single skupine DEMM, za katerega pravijo, da je manifest "naše oziroma za našo generacijo". "Dokler gre, bomo raje glupi in mladi kot pa tečni, ko bomo stari!" pravijo fantje.

Skupina DEMM predstavlja energičen in šaljiv, pa tudi resen novi single Glup in mlad. Skladba odpira vprašanje, kako se spopasti z odraščanjem in pričakovanji odraslega sveta. "Dokler gre, bomo raje glupi in mladi kot pa tečni, ko bomo stari!" pravijo fantje.

Čeprav naslov namiguje drugače, so bili navdih za besedilo odrasli – vsi tisti, ki pogosto priznavajo, da jim je žal, ker so se prehitro zresnili. Ker so bili premalo "glupi" in so se prehitro podredili pravilom, odgovornostim, zakopali v delo in uklonili pričakovanju drugih. 

"Glup in mlad je manifest naše oz. za našo generacijo. Pritisk, da moraš že pri 20. letih vedeti, kaj boš in kam greš v življenju, da moraš imeti vse naštudirano? Pozabi! DEMM se tega ne gremo," pravijo mladeniči. Namesto tega ponujajo alternativo – lahkotnost, spontanost in energijo.

Z novo pesmijo napovedujejo prvi dolgometražni studijski album, ki ga bodo izdali spomladi 2026. 

demm glasba glup in mlad
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305