DEMM: Neresnost mladega človeka je enkrat prednost, drugič problem

"Dostikrat slišimo, da stvari naj ne jemljemo resno. Ali pa da naj jih začnemo jemati (bolj) resno. No, nikoli pa ne veš, kaj je dovolj resno in kaj je premalo," je ključna dilema, s katero se v novi pesmi ukvarja skupina DEMM . Nova skladba nosi naslov Ti pa misliš, da je smešno , v njej pa se lotevajo še ene 'značilnosti' mladega človeka, ki jim je pogosto očitana – resnost oziroma neresnost.

Kot pravijo člani skupine, je neresnost mladega človeka enkrat prednost, spet drugič problem. To je bil tudi navdih za njihovo novo skladbo. "Lahko pa hitro začutiš posledice, če nečesa ne jemlješ dovolj resno, ali pa nekaj ne jemlje dosti resno tebe," so še dodali in znova poskrbeli, da so njihovi oboževalci nekoliko zmedeni.

Za novo skladbo so posneli tudi videospot, tokrat pa se niso odločili, da bodo vse naredili sami, temveč da bodo vajeti prepustili ljudem, ki to znajo. Sodelovali so s Simonom Zimičem. "Nova pesem je naš četrti singel. Po pesmih Za tebe v torek ne obstajam, Mislim pač, okej? in Spet sem zaspal, ima ta pesem nekoliko počasnejši tempo. A še vedno nadaljujemo s svojim indie–rock–disco–punk slogom," so za konec še povedali fantje.