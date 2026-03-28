Glasba

DEMM: Pogrešamo direktno ostrino pri drugih mladih bendih

Ljubljana, 28. 03. 2026 08.00 pred 25 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Klavdija Zver
DEMM pogrešajo direktno ostrino tudi pri drugih mladih slovenskih bendih.

DEMM niso novost na slovenski glasbeni sceni. Pred letom in pol so se predstavili z EP-jem, zdaj pa v posluh ponujajo svoj prvenec z naslovom Brez enega hita. Z njim sporočajo, da ohranjajo svojo hudomušnost, s pesmimi pa razkrivajo, kaj se jim je v tem času dogajalo. ''Kot bi gledal naše življenje. Kaj počnemo, ko ustvarjamo glasbo in smo resni, ter kaj se dogaja, ko se sprostimo in preprosto zajebavamo,'' pravijo.

Izdajate prvenec, naslovili pa ste ga Brez enega hita. Boste presenečeni, če bo kakšen komad postal uspešnica ali zgolj zavajate z naslovom?

Naslov albuma je zafrkancija, ki pa nosi svoj 'skriti' pomen. Kot vse, kar delamo. Resno sporočilo radi sporočimo prek ironije, samoironije, zajebancije. Tukaj smo se delali norca iz sebe in hkrati tudi iz drugih naših bendov, ki se jemljejo preresno. Predvsem pa smo se delali norca iz pričakovanj, da moraš imeti hit – zakaj že?

Na albumu je 11 novih komadov, ki opisujejo leto in pol vaših življenj. To je relativno veliko pesmi za tako kratko obdobje. Sklepati gre, da se vam v življenjih veliko dogaja, da je nastalo toliko materiala. Je res?

Veliko se dogaja, to drži. Ampak ne bi rekli, da je to glavni razlog. Da je večina pesmi z albuma nastalo v zadnjem letu in pol, bi prej pripisali naši delovnosti in težnji po tem, da želimo nekaj povedati takrat, ko je to še aktualno – čeprav se večkrat izkaže, da se določene stvari nikoli ne spremenijo.

V pesmih ste opisali grdo navado, sosedo, ki je lejzbika, brezvezne stvari in priznali, da sploh niste imeli nobene rože, ko ste trdili, da jo imate tudi vi. Zajeli ste vse aspekte – od ljubezni do vsakdanjih težav. Se s prelivanjem v pesmi lažje soočite z življenjem? Je to vaš način, da premeljete vse, kar se vam dogaja in vas teži? Je to namesto pisanja dnevnika?

To je zgonjena fraza, ampak ja. Seveda so pesmi nek način predelovanja, izražanja, soočenja samega s seboj, drugimi ali svetom. In vse to, ne vemo sicer zakaj, lažje spravimo ven skozi pesmi. Je pa isto kot pri pogovarjanju: če veš, kaj želiš povedati, ni težko. In obratno. Dnevnike pa v bendu tudi pišemo, da malo zvadimo, preden delamo komade. (smeh)

DEMM po EP-ju predstavljajo prvenec.
FOTO: Arhiv izvajalca

Na albumu opisujete življenje današnje mladine. Kaj vas loči od sodobnikov in v čem ste popolnoma enaki?

Od sodobnikov nas loči drugačen pogled na svet – in nismo edini, da ne bo pomote. Je pa skupina ljudi s kritičnim razmišljanjem in hrbtenico res majhna. To lahko pripišemo zelo lagodnemu življenju mladih, za kar poskrbijo njihovi starši. Mislimo, da je za življenje potrebno res malo, vendar so današnji materialistični narativi usmerjeni ravno v drugo smer. Ko pa si moraš svoj denar za preživetje ali pa tudi za stvari, ki si jih želiš, zaslužiti sam, gledaš na stvari malo drugače. Pa to ne pomeni, da nam doma nikoli ne dajo za pivo. Nam pa ne tiščijo vsega v rit.

Plata ima sicer kar hiter tempo, vmes ste dodali nekaj elektronike, sicer pa lahko poslušalec hitro prepozna, čigave pesmi posluša. Lahko bi rekli, da ste DEMM kar uspešno ustvarili prepoznavni zvok. Kaj pravite na to?

Če je tako, potem smo zadeli bistvo. Glede na to, koliko muzike je danes dostopne in izdane vsak dan, je kar težko ustvariti nekaj, kar te dela drugačnega. Je pa to glasba, ki smo jo želeli delati – nekoliko hitrejša, kitarska, dancy, melodična in pa z besedilnega vidika direktna, ironična in takšna, da se poslušalec lahko poistoveti z njo. Sodelovanje z REDHEDII-jem pa je dalo albumu spet neko dimenzijo, ki je fuzija njegovega in našega glasbenega sveta. Tudi v prihodnje ne bomo izključevali drugih glasbenih elementov, kvečjemu obratno.

Kljub temu, da pravite, da opisujete vsakdanje življenje, pa ste tudi kritični in družbi nastavljate ogledalo. Kako pomembno se vam zdi, da umetniki opozarjate na družbene probleme ali pa vsaj težave, s katerimi se srečuje vaša generacija in vi sami?

Že iz zgodovine se opazi, da nam ravno ogledalo pred 'apokalipsami' največkrat nastavljajo v umetnosti. V kakršnikoli umetnosti. Mislimo, da je prav, da povemo stvari tako, kot so. Na nek svoj način, da te muzika ne zabedira – to mislimo, da nam gre kar dobro. Pogrešamo pa to direktno ostrino pri drugih mladih bendih.

DEMM pogrešajo direktno ostrino tudi pri drugih mladih slovenskih bendih.
FOTO: Janin Vezonik

Pri komadu Moja soseda je Lejzbika se vam je pridružil še Mito. Kako ste se našli?

Zelo naključno. Urban si je že dolgo želel sodelovati z njim, vedno si je želel narediti komad z Mitom na bitu. Slučajno smo se srečali dobesedno konec prejšnjega leta (31. decembra) v keksarni v Mariboru. Tam smo mu prvič predstavili idejo, kasneje pa smo s pomočjo Urbana Senekoviča – YNGFireflyja zadevo še posneli. Zelo smo ponosni, da nas tudi OG-ji (staroste, op. ur.) slovenskega rapa vidijo kot nekaj, kar je dobro. Mito je pri Lejzbiki res pika na i.

Kako pa je potekalo sodelovanje z REDHEDII-jem? Kako so se z njim prekrižale vaše poti?

Z Gašperjem oz. REDHEDII-jem se poznamo dlje časa, kot obstaja naš bend. Tudi on je delal v toplicah, tako kot mi, ko smo nastajali. Osnovna Urbanova ideja je bila, da bi bil komad speljan na preprost, melodičen stil, zaradi česar je bendu na posnetku manjkalo dinamike. Dovolj je bila skupna vožnja v avtu in skupno poslušanje demo posnetka, da smo se zmenili, da komad naredimo skupaj. Za dva dni smo šli v Bistrico ob Sotli in komad posneli – vokale, kitare mi, ostalo je naredil REDHEDII. Kmalu zatem smo naredili še videospot in komad izdali kot singel. Komad bo za vedno ostal lep spomin na to naše obdobje in pokazatelj tega, da lahko mladi pubeci ustvarimo top zadevo tudi sami.

S trojico DEMM sodeluje tudi basist Anej Filip.
FOTO: Arhiv izvajalca

Pravite, da ste še vedno mladi in glupi', pa vendar nekoliko bolj zreli. Kaj vas je življenje naučilo od izida EP-ja?

Da je Slovenija zelo zelo lepa, politiki pa zelo zelo ne. Drugače pa nič kaj konkretnega. Kot pravimo v zadnjem komadu na albumu: še vedno isti butci (smeh), si znamo pa to vsaj priznati!

demm skupina album glasba brez enega hita

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FejsBrukica
28. 03. 2026 08.25
MRFY so klicali. Hočejo svojo imidž nazaj.
bibaleze
