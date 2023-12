DEMM si v novi pesmi očitajo, da preveč spijo

Za novo pesem so DEMM posneli tudi videospot, ki so ga ustvarili kar sami, za to pa porabili točno 24 ur. "Snemanje spota je bilo kar naporno, saj nismo mogli predvideti tako mrzlega vremena. Ker smo v scenariju, čeprav nikomur od nas pravzaprav ni jasno zakaj, imeli kadre ponoči, smo zunaj kar pošteno zmrzovali." Dodali so, da so se okoliški prebivalci na začetku nad njimi pritoževali, a ko so jim povedali, kaj počnejo, ni bilo več problema. Snemali so kar 24 ur v enem kosu, pri čemer so kljub napornem tempu uživali, saj so kot band skupaj preživeli cel vikend.