DEMM: Nimamo hita, imamo pa 17 dobrih komadov!

DEMM je mlada zasedba, ki s svojo izvirnostjo in hudomušnostjo zagotovo prekaša marsikoga. Trojica, ki jo sestavljajo Jan Kolbič, Urban Kavkler in Marko Brglez, po izdaji prvenca predstavlja singel z naslovom BTW, sploh nisem mel nobene rože, pesem pa je dobila tudi videospot, za katerega so sredi travnika zgradili sobico, na koncu pa jo je doletela enaka usoda kot njihovo rožo.
Pesem govori o roži in tem, kako je zaradi preveč zalivanja umrla, v bistvu pa gre za prispodobo nesrečne ljubezni. Da so izbrali rožo in ne česa drugega, člani skupine pravijo, da je zgolj naključje: "To se je zgodilo slučajno. Jan je imel naslov 'Crknila mi je roža', Urban pa je pozneje lastno interpretacijo povezal z rožo."
Kot z nasmeškom dodajajo, je tudi njim lažje o ljubezni, ki ni bila srečna, govoriti v prispodobah, a ne kakršnih koli: "Je lažje, ampak se vseeno trudimo ohranjati to, da ne uporabljamo tistih zlajnanih fraz, ki so bile uporabljene že 100.324-krat!"
Tako kot pesem s prispodobo rože, je unikaten tudi videospot, za katerega so člani skupine skupaj z enim od režiserjev zgradili pravo sobico sredi travnika. "Idejo za spot sta si zamislila Urban in Tomaž Ornik. Naredili smo prvi 'scenski' videospot, za katerega smo pri postavitvi scene s Tomaževo pomočjo sodelovali vsi člani. Vse smo naredili in postavili sami. Naredili in zgradili smo izmišljeno sobo, ki na koncu spota tudi razpade," so nam povedali DEMM, ki v slogu prvenca, ki nosi naslov Brez enega hita, vztrajajo: "Neradi uporabljamo besedo hit, ker nam ne paše. Mislimo, da je recept za 'uspeh' to, da znaš ljudem predstaviti svoje ideje in razmišljanje skozi več komadov, ki na koncu na albumu delujejo kot neka celota. Nimamo hita, imamo pa 17 dobrih komadov!"
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.