DEMM: Nimamo hita, imamo pa 17 dobrih komadov!

DEMM je mlada zasedba, ki s svojo izvirnostjo in hudomušnostjo zagotovo prekaša marsikoga. Trojica, ki jo sestavljajo Jan Kolbič, Urban Kavkler in Marko Brglez, po izdaji prvenca predstavlja singel z naslovom BTW, sploh nisem mel nobene rože, pesem pa je dobila tudi videospot, za katerega so sredi travnika zgradili sobico, na koncu pa jo je doletela enaka usoda kot njihovo rožo.

DEMM predstavljajo videospot za pesem BTW, sploh nisem mel nobene rože. FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem govori o roži in tem, kako je zaradi preveč zalivanja umrla, v bistvu pa gre za prispodobo nesrečne ljubezni. Da so izbrali rožo in ne česa drugega, člani skupine pravijo, da je zgolj naključje: "To se je zgodilo slučajno. Jan je imel naslov 'Crknila mi je roža', Urban pa je pozneje lastno interpretacijo povezal z rožo."

Kot z nasmeškom dodajajo, je tudi njim lažje o ljubezni, ki ni bila srečna, govoriti v prispodobah, a ne kakršnih koli: "Je lažje, ampak se vseeno trudimo ohranjati to, da ne uporabljamo tistih zlajnanih fraz, ki so bile uporabljene že 100.324-krat!"