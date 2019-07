Denis Vučak na samostojno pot z novo pesmijo Zapisana v srce

Denis Vučakse je javnosti predstavil v svojih najstniških letih, ko so s prijatelji zasloveli s fantovsko skupino Game Over. V zadnjem času se je posvečal študiju prava, sedaj pa se je podal na solistično pot in izdal že tretjo samostojno pesem Zapisana v srce. "Na samostojno pot sem se podal, ker je v okviru skupine Game Over težko napredovati. Ljudje imajo določena pričakovanja, Game Over je v slovenski glasbi pustil prevelik pečat, da bi se zdaj lahko kot skupina spreminjali. Poleg tega pa se sam veliko bolje izražam, kot če sem del neke celote, del skupine. Game Over je stvar preteklosti, zdaj sem odrasel in čas je za nove izzive," je povedal Denis za 24ur.com in dodal, da se je s samostojno glasbeno kariero spogledoval že nekaj let.