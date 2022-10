Depeche Mode konec julija 2023 v Zagrebu in Celovcu

Kultna sintpop zasedba Depeche Mode je prvič po letu 2017 napovedala novo turnejo in album Memento Mori. Preostala člana Dave Gahan in Martin Gore sta poudarila, da bi bil nedavno preminulemu kolegu Andyju Fletcherju album, ki prihaja spomladi 2023, zagotovo všeč. Turneja se pričenja konec marca, nam najbližje pa bodo 21. in 23. julija v avstrijskem Celovcu in Zagrebu na Hrvaškem.

Memento Mori bo 15. studijski album skupine Depeche Mode, ki bo nasledil kritiško hvaljeni album Spirit iz leta 2017, ki je v kar 11 državah dosegel prvo mesto lestvic, novi album pa sta Dave Gahan in Martin Gore napovedala za prihajajočo pomlad, izšel bo pri založbi Columbia Records. Vzela sta si premor od ustvarjanja albuma v Santa Barbari, ki sta ga skupaj s turnejo prišla najavit v Berlin, nato pa se bosta vrnila v New York, kjer bosta ploščo dokončala.

Zasedba Depeche Mode, katere jedro sta zdaj Martin Gore in Dave Gahan, se v letu 2023 vrača z albumom in turnejo Memento Mori. FOTO: Anton Corbijn

"Na tem projektu smo začeli delati v zgodnjem obdobju pandemije, zato je tudi veliko navdiha prišlo iz tistega časa in občutkov. Po Fletchevi smrti smo se odločili nadaljevati, saj smo prepričani, da je to tisto, kar bi si on želel, in to je projektu res dalo dodaten pomen. Sva precej daleč z albumom, vse pesmi so posnete, niso pa še do konca zmiksane. Naslov albuma Memento Mori smo imeli že pred Andyjevo smrtjo, interpretirati pa se ga da, da moramo vsak dan preživeti do maksimuma. Mene je najbolj zadelo, ko sem med delom na albumu šel mimo bara, kjer smo se vedno družili s Fletchem. Takrat mi je bilo zelo hudo," je o novem albumu in pokojnem kolegu dejal glavni pisec pesmi Gore. "V studiu sva se imela zelo dobro, s pisanjem sva začela že pred leti. Fletcheva smrt je spremenila tok stvari, z Martinom sva si pošiljala ideje sem in tja. Pošiljal sem mu svoje ideje ob slabo zaigrani kitari, on pa svoje lepe demo posnetke s svojim angelskim glasom. Sprva mi je poslal šest pesmi, ki sem jih skušal zapeti. Najprej sva se dobila šele sredi letošnjega julija. Pesmi predstavljajo različne čase ter hkrati odsevajo določen čas, ko sva bila v studiu, se šalila in zelo pogrešala Fletcha. Pogrešaš nekoga, ki ga morda jemlješ za samoumevnega, a tistega nekoga kar ni več tu. Nekega dne sem gledal skozi hotelsko okno, pa sem si predstavljal, da bo Fletch kaj rekel. Pogrešam ga. Anton Corbijn že dela na vizualni podobi, midva pa se bova potrudila, da bova nove pesmi skušala skombinirati z že znanimi pesmimi. Fletchu bi bil ta album zagotovo všeč. Z nami bo v duhu, zagotovo, in nas sodil, haha. Resnično se veselimo, da ga bomo kmalu delili z vami, in komaj čakamo, da vam ga predstavimo v živo na nastopih naslednje leto," je v Berlinu razložil Dave.

Med 23. marcem in 11. avgustom 2023 so napovedali 42 koncertov tako v ZDA kot po Evropi, nam najbližje bodo 21. julija v avstrijskem Celovcu in 23. julija v zagrebški Areni na Hrvaškem. FOTO: Anton Corbijn

Dave in Martin sta v Berlinu razkrila, da se bo turneja, drugače kot je bilo doslej v navadi, pričela s posebnim, omejenim nizom arenskih koncertov v ZDA, s prvim nastopom 23. marca 2023 v Sacramentu, v Kaliforniji. Potem pa se bo skupina Depeche Mode odpravila na poletno turnejo po stadionih in arenah. Koncerti v ZDA bodo med drugim vključevali postanke v newyorškem Madison Square Gardnu, čikaškem United Centru, losangeleškem Kia Forumu in torontski Scotiabank Areni. 16. maja se turneja seli na evropske stadione, vključno s Stade de France v Parizu, Olimpijskim stadionom v Berlinu, stadionom San Siro v Milanu in stadionom Twickenham v Londonu. Nam najbližje bodo 23. julija 2023 v zagrebški Areni. Celoten seznam koncertov, dodatne informacije o načrtih turneje in prizoriščih pa so na voljo na njihovi spletni strani. Turneja Memento Mori bo njihova 19. po vrsti in njihova prva po več kot petih letih. Prejšnja turneja The Global Spirit Tour 2017–2018 je bila njihova najdaljša doslej in hkrati ena najdonosnejših, saj je skupina igrala pred več kot 3 milijoni oboževalcev na 130 koncertih po Evropi in ZDA.

Datumi 42 koncertov na turneji Memento Mori v letu 2023. FOTO: Izvajalec