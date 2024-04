Depeche Mode zaključili turnejo, oboževalci zaskrbljeni, da je bila zadnja

Skupina Depeche Mode je pred dnevi v Nemčiji zaključila svetovno turnejo, na kateri so v živo predstavili zadnji album Memento Mori, obsegala pa je 112 koncertov. Kot poročajo tuji mediji, naj bi si njihove nastope v sklopu turneje ogledalo več kot dva milijona ljudi, zadnjega pa so zaključili zelo čustveno, zato so se nekateri oboževalci na družbenih omrežjih zaskrbljeno vprašali, ali je to bil zadnji nastop po 40 letih kariere.

OGLAS

Depeche Mode, legende synth-popa, so pred dnevi zaključili svojo obsežno turnejo, zadnja postaja pa je bila Lanxess Arena v Kölnu v Nemčiji. Tudi tokrat so oboževalcem v posluh ponudili podoben seznam pesmi, kot so ga izvajali tekom 112 koncertov, ki so jih odigrali tekom turneje, na kateri so predstavljali 15. studijski album Memento Mori, nastop pa so zaključili s čustvenim slovesom.

So se Depeche Mode na zadnjem koncertu turneje Memento Mori poslovili za vedno? FOTO: Profimedia icon-expand

To je bil skupinin prvi album in turneja, odkar so se poslovili od dolgoletnega člana in prijatelja Andyja Fletcherja, Dave Gahan in Martin Gore pa sta minulo leto za NME spregovorila o tem, kaj jih čaka po zaključku turneje. "Ko bomo zaključili s turnejo, si bomo vzeli nekaj premora, nato pa bomo videli, če in kdaj bomo ponovno čutili, da se lotimo tega. Do zdaj smo se še vedno, a nikoli se ne ve. Mojih besed ne vzemite v negativnem smislu, vsak projekt oddelamo sproti," je dejal Gore.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči