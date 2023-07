Deppa nezavestnega našli v hotelski sobi, skupina odpovedala koncert.

"Zaradi nepredvidenih okoliščin sta turneja in vodstvo Hollywood Vampires danes odpovedala koncert Hollywood Vampires v Budimpešti, tik pred začetkom, a sta bila promotor in produkcija popolnoma pripravljena. Organizatorji se dogovarjajo za čimprejšnjo prestavitev koncerta," je 18. julija na Facebook zapisal organizator koncerta zasedbe Hollywood Vampires v Budimpešti. Čeprav se sprva ni vedelo, kje tiči razlog za odpoved, tuji mediji sedaj poročajo, da se koncert ni odvil zaradi zdravstvenih težav Johnnyja Deppa .

Novica, da so Deppa našli nezavestnega, je neprijetno presenetila njegove oboževalce, med drugimi uporabniki na spletu pa sprožila vneto debato. Nekateri očividci so namreč igralca še nekaj ur pred nastopom ujeli, medtem ko se je sprehajal po mestu in v rokah držal kozarec.

Po poročanju naj bi Deppa pred nastopom nezavestnega našli v hotelski sobi, kamor je takoj prihitelo zdravstveno osebje. Po policijskem poročilu naj bi Depp med pripravami na koncert omedlel, zaradi česar so organizatorji morali nemudoma poklicati zdravnika. Navdušeni oboževalci, ki so v velikem številu že napolnili dvorano v madžarski prestolnici, tako niso dočakali nastopa zvezdniške zasedbe. Po zdravstvenem pregledu je bilo namreč ugotovljeno, da Depp ni bil v stanju nastopiti, saj da je bila njegova telesna pripravljenost slaba.

Spet drugi so se jezili nad poročanjem medijev, ki so trdili, da je igralčevo zdravstveno stanje ogroženo. S fotografijami, ki so nastale po odpovedi koncerta v neki restavraciji, so skušali dokazati, da se Depp počuti dobro.