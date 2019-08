Ne le našim sosedom Hrvatom, vreme je ta vikend zagodlo tudi pri nas. Koncerti na glasbenem festivalu Castle Kolpa so bili pošteno mokri, a to ni ustavilo obiskovalcev in nastopajočih. Obiskovalci festivala so s svojimi najljubšimi glasbeniki "žurali" tudi v dežju. Med drugimi sta na odru stali DJ Umek, glasbeni skupini Parni Valjak in Siddharta ter mnogi drugi.