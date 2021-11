Diana Ross bo nastopila kot legenda Glastonburyja 2022

Diana Ross (77) je kariero začela pri založbi Motown v 60. letih prješnjega stoletja, zaslovela pa je s skupino The Supremes in z uspešnicami, kot so Baby Love, Stop! In The Name Of Love in You Keep Me Hanging On. Na samostojno ustvarjalno pot se je podala leta 1970, nato pa je na britanskih lestvicah nanizala več kot 50 uspešnic, med drugim Upside Down, Endless Love in Chain Reaction.

Prejšnji teden je pevka izdala svoj prvi album po letu 1999. Naslovljen je Thank You, v celoti pa ga je posnela v domačem studiu v času pandemije. Pred nastopom na Glastonburyju je pevka napovedala tudi turnejo po Združenem kraljestvu.