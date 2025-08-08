Diddy še ni obupal nad glasbeno kariero. Odvetnik: Vrnil se bo

Glasbeni mogul Sean Diddy Combs še ni obupal nad glasbeno kariero. Potem ko so ga spoznali za krivega v dveh od petih točk obtožnice, za kar mu grozi do 20 let zapora, je njegov odvetnik Marc Agnifilo nakazal zvezdnikov povratek na glasbeno sceno. "Vrnil se bo v Madison Square Garden (znamenita športna in koncertna arena v New Yorku, op. a.)," je dejal za CBS News .

Diddyja so v začetku julija v New Yorku spoznali za krivega kaznivih dejanj v dveh primerih prevoza z namenom ukvarjanja s prostitucijo. Sodnik je doslej že dvakrat zavrnil prošnjo odvetnikov za izpustitev Combsa na prostost po plačilu varščine do izreka kazni. Odvetniki so predlagali 50 milijonov dolarjev varščine, glede kazni pa predlagajo izpustitev iz zapora. Čeprav mu grozi do 20 let zapora, bo kazen najverjetneje nižja. Tožilstvo predlaga od 51 do 63 mesecev zapora.

V preostalih treh točkah obtožnice so ga oprostili. Če bi bil obsojen v vseh petih točkah, bi mu lahko grozil doživljenjski zapor. Sodnik je za datum izreka sodbe določil 3. oktober, kar pomeni, da bo Diddy najmanj do takrat v zveznem zaporu v newyorškem Brooklynu, kjer je že vse od aretacije septembra lani.