Diddy v protinapad, udaril s tožbo: Ne bom več prenašal laži o sebi

Raper Sean Diddy Combs je vse od lanskega septembra v pridržanju, kjer čaka na sojenje, ki naj bi se začelo maja letos. 55-letnika je več oseb obtožilo trgovine z ljudmi v spolne namene, omamljanja in spolnih zlorab, kot trdi tožilstvo. Javnost tako že več mesecev spremlja, kako na dan prihajajo nove zgodbe, razkritja in obtožbe zoper zvezdnika. Nedavno se je oglasil Courtney Burgess in povedal, da ima v lasti več posnetkov, s katerih je jasno razvidno, kaj se je dogajalo na zloglasnih Diddyjevih zabavah. Diddy pa je na to novo obtožbo preko svoje odvetnice odgovoril s tožbo zoper klevetanja v višini skoraj 50 milijonov evrov.

Diddy bi rad javnosti s tožbo dal vedeti, da "ne bo več toleriral takšnih in podobnih laži o sebi." Kot poročajo tuji mediji, sta v Combsovo obtožbo vpletena tudi odvetnica Ariel Mitchell-Kidd, ki je podpisala Burgessovo izjavo o posedovanju spornih posnetkov, kot tudi medij, ki naj bi Burgessovo izjavo predvajal javnosti. Courtney Burgess je namreč lansko leto na sodišču pričal proti Diddyju, nato pa se je oglasil še na NewsNationu in šokiral z izjavo, da poseduje več kot deset USB-ključev. Na njih naj bi bilo veliko posnetkov z Diddyjevih zabav: Diddy med spolnimi odnosi z moškimi in ženskami, slavnimi osebami. Ob tem je povedal, da je s posnetkov razvidno, da gre v določenih primerih za mladoletne osebe, ki so bile videti omamljene oziroma ne zares prisebne. Burgess je izpostavil, da je med njimi nekdo, ki je še bolj slaven od Diddyja.

"Trdim, da posnetek obstaja, da je resničen in da se na njem dobro vidi ta znana oseba. Nobenega dvoma ni, za koga gre, ko enkrat pogledate posnetek," je brez zadržkov takrat na NewsNation novinarjem povedal Courtney, ki se zaradi tega razkritja sedaj sooča s tožbo. Diddy namreč trdi, da so Burgessove besede neresnične in da "posnetki, na katerih naj bi spolno nadlegoval znane in mladoletne osebe, ne obstajajo." V svoji tožbi navaja, da je Courtney svojo lažno zgodbo večkrat povedal vsem, ki so želeli poslušati, od prijateljev, znancev do novinarjev iz velikih medijskih hiš. O novinarjih z NewsNationa je izpostavil, da so "povsem nepremišljeno ponavljali laži in jih prodajali kot resnične". V raperjevi tožbi piše tudi: "Burgessove izmišljotine so se nato razširile tudi na družbenih omrežjih in tradicionalnih medijih, ki jih spremljajo milijoni ljudi v ZDA in v tujini."