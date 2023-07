Dinna in Trile za novo pesem posnela 'netipičen balkanski spot'.

Slovenska glasbenika Dinna in Trile sta duet z naslovom Šta ja tebi ustvarjala nekaj mesecev, videospot za pesem pa snemala kar tri dni ter v treh krajih – v Benetkah, Milanu in Lignanu.

"Do najinega sodelovanja je prišlo spontano, saj se poznava že nekaj let in sva večkrat govorila o tem, da bi lahko skupaj posnela duet. Zdelo se nama je zanimivo in smiselno posneti pesem, saj sva oba iz Ljubljane in delava glasbo tudi za ljudi izven meja Slovenije. Za oba lahko trdim, da je projekt Šta ja tebi eden ljubših v najini karieri," je za naš portal 24ur.com povedala Dinna. Prav tako sta vesela, da je videoposnetek v tednu dni na platformi YouTube presegel 500.000 ogledov.

"Snemanje spota je bilo izredno zanimivo, saj to ni bilo tipično snemanje, kjer mora vse biti perfektno. Veliko je moralo biti improvizacije. Hkrati pa je bilo naporno, saj smo snemali tri dni v treh različnih mestih. Tudi poletne temperature nam niso prizanašale," je dejala pevka in dodala, da bosta z glasbenim kolegom skupaj tudi nastopala. Trile je za pesem napisal besedilo, skupaj z Dinno pa sta ustvarila melodijo. Ob tem je Dinna dodala, da o pesmi v slovenskem jeziku nista razmišljala.