Dino Jelušić je novi član zasedbe Whitesnake

Dino Jelušić je veselo novico sporočil svojim oboževalcem na družbenih omrežjih in v objavi med drugim zapisal, da komaj čaka, da se z zasedbo Whitesnake odpravi na to potovanje: "Počaščen sem, da sem del ene izmed mojih najljubših skupin vseh časov. Telefonski klic Davida Coverdala je tisto, o čemer lahko vsak pevec in glasbenik moje generacije le sanja, in še vedno se mi zdi vse povsem nadrealistično. Komaj čakam, da se odpravim na pot z zasedbo Whitesnake in kot mi je rekel veliki D. C., da dam del svoje identitete zvoku te kultne skupine."

Whitesnake je hard rock skupina, ki prihaja iz Anglije. Skupina je nastala, potem ko je David Coverdale zapustil skupino Deep Purple. Največ slave so si pripeli s singlom Here I Go Again, ki se še danes predvaja na številnih radijskih postajah, čeprav je od njegovega izida minilo že več kot trideset let. Mimogrede, zasedba Whitesnake, ki se je v Sloveniji ustavila že četrtič, je pred dvema letoma nastopala v Zagrebu, njihova predskupina pa je bila takrat prav Dinova skupina Animal Drive.

Dino Jelušić se je javnosti predstavil že kot otrok, ko je nastopil na festivalu Pesem Evrovizije za otroke leta 2003 na Danskem, kjer je s pesmijo Ti si moja prva ljubav tudi zmagal. Že kot deček je pokazal zanimanje za rock in metal glasbo, največji uspeh v njegovi dosedanji karieri pa je bila pridružitev skupini Trans-Siberian Orchestra, kjer je nastopal z velikimi imeni, kot so George Lynch, Kip Winger, Phil Demmel in drugi. Njegova skupina Animal Drive je letos žal razpadla, Dino pa je nato kmalu zatem sporočil, da ima novo skupino Jelusick, ki je nedavno izdala svojo prvo pesem Healer.