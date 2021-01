Dino Merlin in Senidah z duetom v nekaj dneh s skoraj 4 milijoni ogledi

Glasbeni virtuoz Dino Merlin in pevka Senidah sta na zadnji dan lanskega leta izdala dolgo pričakovani duet. Videospot za pesem Dođi je le v treh dneh dosegla tri milijone ogledov in zdi se, da so oboževalci več kot zadovoljni z njuno najnovejšo glasbeno poslastico, saj se z naglico bližata štirim milijonom ogledov.

Dino Merlin in Senidah sta že nekaj časa napovedovala duet in pesem Dođi ter s tem tudi videospot. Ta pa je po številu ogledov presegel vsa pričakovanja. V samo dveh urah po tem, ko sta videospot objavila 31. decembra, si ga je ogledalo kar 200 tisoč ljudi. Oboževalci, ki prihajajo z vseh držav nekdanje skupne Jugoslavije, pa se videospota očitno kar ne morejo nagledati. Zdaj, peti dan, odkar je videospot objavljen, ima ta na YouTube že skoraj štiri milijone ogledov. V novi vizualni kreaciji sta glasbenika sodelovala s Slovenci, med drugim z modnim oblikovalcem Ponoreliijem, s katerim je Dino sodeloval že pri pesmiMiin z režiserko Kukla Kesherović. Kukla je pred tem sodelovala s Senidah, skupaj sta ustvarili videospot za pesem Mišići. Videospot, ki je Senidah izstrelil med največje balkanske glasbene zvezde, ima danes, leto po izdaji, več kot 68 milijonov ogledov. "Živijo, sem Damir Raković, Ponorelii in sem stilist na novem projekto Dinom Merlinom in Senidah. Skupaj smo posneli nov videospot za pesem Dođi. Fantazija! Magija! Čarovnija, ne vem, kako naj to opišem, res ne …"je za POP TV povedal Ponorelii. Zdi se, da sta Ponorelii in Kukla najnovejši ustvarjalni par na tleh nekdanje skupne države, ki skupaj navdušujeta s kreacijami, idejami in končnimi izdelki.