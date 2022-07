Dino Merlin navdušil na razprodanem koncertu v Portorožu

Legendarni glasbenik, ki mu pravijo tudi glasbeni čarovnik, je s posebno energijo znova poskrbel za razprodano glasbeno-scensko doživetje, v katerem je občinstvo lahko uživalo več kot dve uri. Merlin in desetčlanska spremljevalna zasedba so med drugim zaigrali pesmi, kot so Bosnom behar probeharao, Kad si rekla, da me voliš, Deset mladja, Školjka in Mi.

Dino Merlin je konec tedna očaral občinstvo na razprodanem koncertu v Portorožu. Glasbenik je za zbrano občinstvo pripravil glasbeno-scensko doživetje, ki je postalo sinonim za tega sarajevskega kantavtorja. V koncertu, ki je bil razprodan že pred nekaj tedni, je občinstvo lahko uživalo več kot dve uri. icon-expand FOTO: Željko Vidinović icon-chevron-left icon-chevron-right Merlina je na odru spremljala desetčlanska spremljevalna zasedba, ki je zaigrala pesmi, kot so Bosnom behar probeharao, Kad si rekla, da me voliš, Deset mladja, Školjka, Mi ter najnovejša singla s prihajajočega 12. albuma Kako da ti kamit in Krive Karte. Finale koncerta je bil posvečen epski baladi One day, one night. PREBERI ŠE Dino Merlin razprodal koncert v Portorožu Tisti, ki si vstopnice niso zagotovili dovolj hitro, lahko glasbenega virtuoza ujamejo v Velenju, ki ga bo Merlin obiskal 27. avgusta.