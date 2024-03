Dino Merlin navdušil občinstvo v Areni Stožice

Glasbenega čarodeja, kakor opisujejo Dina Merlina , umetnika iz Sarajeva, so z dvema razprodanima koncertoma v Areni Stožice pričakali tudi slovenski oboževalci. V Ljubljano se je vrnil po polnih devetih letih; nazadnje je bil tu leta 2015 v okviru svetovne turneje Hotel Nacional, ki je pritegnila skoraj milijon obiskovalcev na štirih kontinentih, medtem ko je trenutna turneja, ki jo je poimenoval Mi, na dobri poti, da preseže to številko. V preteklem letu je v manj kot mesecu dni razprodal kar 12 koncertov v arenah po vsej regiji, za letošnje nadaljevanje turneje pa je izbral prav slovensko prestolnico, kjer je postavil lasten rekord in razprodal dve Areni, dva dni zapored.

Prvi večer razprodanih koncertov so obiskali tudi znani obrazi, med katerimi je bil radijski voditelj Denis Avdić . "Tisti, ki jih ni, zamujajo zares dober koncert nekoga, ki to dela na tako dobrem nivoju, da je to noro," je povedal in dodal: "Desetletja in desetletja zelo dobre kariere. Jaz ga imam zelo rad. Ko sem ga spoznal, nisem mogel povedati nič. Vodil sem en njegov koncert, pa sem ga samo gledal in delal to, kar sem imel za narediti, nisem si pa upal nič povedati. Zelo ga spoštujem." Avdić dogaja, da je tisto, kar Merlina dela posebnega, njegova sporočilnost, naj se imajo ljudje radi med seboj in se spoštujejo, saj bo le tako ta svet lepši in boljši.

Kot gostji presenečenja sta na oder stopili pevki Senidah in Ivana Banfić. "Katero koli areno napolniš, je lep občutek," nam je pred koncertom povedala Senidah, ki nam je zaupala zgodbo, kako sta se z Dinom spoznala: "Najprej me je poklical manager, a sem mislila, da se nekdo heca, nato pa me je res poklical on. Ne vem, koliko krogov sem naredila po stanovanju in ne spomnim se niti, kaj sva se pogovarjala. Vem, da je povedal, da bi snemal z mano in da pride v LjubljaNo, jaz pa sem takoj šla v trgovino, kjer sem nakupila veliko sokov in piškotov, ki sem jih nesla v studio, da so ga tam pričakali. Od takrat se imava zelo rada." Pevka dodaja, da ga je sama sicer rada poslušala že od malih nog, o tem, zakaj je takšna ikona, pa pravi: "On se ne ustavi. Ne vidi ciljne črte, temveč samo gre. To, kar počne, je njegovo življenje in po tem prepoznamo pravega umetnika. Vsak bi mu moral dati priložnost in poslušati njegove pesmi," je prepričana.

"Vse skupaj je posebno, ker že 20 let nisva pela skupaj na turneji, ker je minilo toliko časa, pa je to še toliko bolj noro. Zdi se mi, kot da je to prvič in vesela sem, da sem nocoj tukaj kot presenečenje," pa nam je povedala Ivana Banfić, ki je dodala, da je sanjala, da poje na turneji na velikem odru z Dinom Merlinom, kar se je sedaj tudi zgodilo. "Že ko sem bila mlajša in še nisem niti razmišljala o tem, da bi postala pevka, je bil Dino zvezda. Napisal je veliko pesmi, ki so postale uspešnice in je res človek, ki živi za svojo umetnost, kar vidi tudi občinstvo. Zato ljudje prihajajo na njegove koncerte," je še povedala.