Dino Merlin navdušil občinstvo v Izoli

Čustveno je bilo tudi na idilični lokaciji Simonov zaliv v Izoli, kjer je minuli vikend pred slovenskimi oboževalci nastopil Dino Merlin. Priljubljenega glasbenika, ki se k nam zelo rad vrača in se tukaj počuti kot doma, ni ustavilo niti muhasto vreme.

"Izola je čudovit in slikovit kraj, atmosfera je zelo družinska. Slovenija je kot moj dom, tukaj se počutim zelo domače," je za našo ekipo povedal Dino Merlin, ki ga je za svojega vzelo tudi slovensko občinstvo, zato ne preseneča dejstvo, da se Dino rad spominja koncertov pri nas. "Igral sem na čudovitih krajih, od rimskega Koloseja do Arene v Pulju ter Koševa. Igrali smo povsod, v Sloveniji je bilo posebno v Stožicah. Ljubljana je posebno mesto," je dodal pevec. Tokrat so na obali odmevali tako glasbenikovi največji hiti kot pesmi s sveže izdanega albuma. "Seveda so to večinoma ljubezenske pesmi, ki jih doživljam na poseben način. Velikemu delu občinstva je moj način dela všeč in tako se družimo že zelo dolgo. Več kot 40 let," je še povedal. Izola, slikoviti biser slovenske obale, je postala kulisa enega najbolj pričakovanih glasbenih dogodkov tega poletja. V ambientu, kjer se vonj morja prepleta s poletnim soncem in mediteranskim šarmom, je Dino Merlin popeljal občinstvo na čustveno glasbeno potovanje skozi desetletja ustvarjanja in pesmi, ki so zaznamovale generacije.

Dino Merlin v Izoli. FOTO: Željko Vidinović icon-expand

Več kot štiri desetletja kariere, antologijski hiti in nedavno izdani novi album, ki ga je bosanski pevec poimenoval Mi in že podira rekorde ogledov in pretočnih predvajanj po vsej regiji, se je združilo v enem večeru na slovenski Obali. Glasbena zgodba, ki jo prinaša Merlin, je zgodba o vseh nas: o ljubezni, ki traja, ranah, ki se celijo počasi in ljudeh, ki jih nikoli ne pozabimo. Občinstvo v Izoli je imelo edinstveno priložnost, da prvič v živo sliši njegove najnovejše pesmi, ki so že osvojile srca po vsem svetu – ter na ves glas zapelo brezčasne klasike, ki so zaznamovale mnoga življenja.

icon-expand FOTO: Željko Vidinović

icon-expand FOTO: Željko Vidinović

icon-expand FOTO: Željko Vidinović

icon-expand FOTO: Željko Vidinović

icon-expand FOTO: Željko Vidinović







Dino Merlin icon-picture-layer-2 1 / 5