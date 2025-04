Dino Merlin po več kot 10 letih izdal nov album

Po več kot desetletju Dino Merlin predstavlja nov album, ki nosi naslov Mi. Glasbenik na njem pripoveduje intimno zgodbo svojega življenja, s svojimi poslušalci pa deli veselje, žalost, skrb, spomin, vero, povezanost, upanje in boj. To je njegov 12. studijski album, kot je povedal sam, pa gre za dnevnik nekega desetletja.

OGLAS

Dino Merlin svojim oboževalcem ponuja 12. studijski album, ki ga je poimenoval Mi. Napovedal ga je že leta 2020, ko je izdal istoimenski singel, ki je postal simbol povezanosti v času globalne negotovosti. V letih, ki so sledila, je skozi pesmi Dođi, Jedan dan, jedna noć, Krive karte, Kako da ti kažem, Skoro će zima in Ne radujemo sestavljal mozaik, preko katerega je poslušalcem ponudil vpogled v svoje življenje.

Dino Merlin predstavlja 12. studijski album. FOTO: Urša Premik icon-expand

"To je moj 12. album. Posebnost je v tem, da je 'dolgo vrelo' iz objektivnih in subjektivnih okoliščin. Zaradi vsega, kar se je dogajalo v zadnjih petih do sedmih letih, je bilo potrebno malo več časa, da se je ta zgodba zaključila. In ko nekaj dlje časa tli, imaš možnost nenehno preverjati, kje na poti si in kako vredno je to, kar počneš. Si malo starejši, morda malo modrejši, zato se ne oziraš na tiste minljive stvari, kot je trenutna moda, imaš pa možnost, da skozi svoje pesmi začutiš tok časa, in ko nekaj traja pet, šest, sedem let, potem je velika verjetnost, da bo trajalo naslednjih deset let in da bo prestalo preizkus časa," je ob izidu albuma povedal sarajevski pevec.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Njegova glasbena zgodba je zgodba, s katero se lahko poistoveti vsak – je zgodba o ljubeznih, ki trajajo, ranah, ki se celijo, o ljudeh, ki jih ne pozabimo. Album je tako izšel ob pravem času kot opomin na to, kaj nas veže in drži skupaj. Gre za edinstveno avdiovizualno izdajo, ki ponovno premika meje glasbene produkcije v naši regiji. Na njem je skupno 18 pesmi – 11 popolnoma novih in 7 že izdanih singlov. Vsaka pesem je posebna zgodba, skupaj pa tvorijo dnevnik desetletja – zgodbe, ki temeljijo na univerzalnih temah ljubezni, minljivosti in pripadnosti.

"Skozi pesmi pripovedujem zgodbe. Če kdo v njih najde delčke svoje usode – toliko bolje. Tema, ki se me dotakne, me popolnoma prevzame in se od nje ne morem ločiti. Pesmi, ki nastanejo na ta način, prepozna duša in potem nezavedno stopijo na poti, po katerih sem hodil tudi jaz," je ob izidu albuma povedal Merlin.

Dino Merlin FOTO: Urša Premik icon-expand

Na njem je tudi duet z naslovom Godino vrela, ki ga je zapel s Halidom Bešlićem, prvič v karieri pa je Merlin vsako pesem pospremil tudi z vizualno podobo, pod katero se podpisuje slovensko-makedonska umetnica Kukla. Za kompleksno produkcijo stojijo leta dela v glasbenih studiih po vsem svetu – od Bosne in Hercegovine ter držav regije (Hrvaška, Srbija, Slovenija), Italije, Turčije, preko Švedske in Velike Britanije, pa vse do Združenih držav Amerike. Ta globalna raznolikost, združena s pristno poetično vizijo umetnika, je dala zvok, ki je hkrati lokalno zakoreninjen in univerzalno prepoznaven.