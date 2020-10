Dino Merlin predstavlja videospot za skladbo 'Mi'

V najnovejšem video izdelku priljubljenega Dina Merlina so sodelovali številni umetniki iz Bosne in Hercegovine, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne Gore in Makedonije. Premierno ga je režirala slovenska glasbenica in režiserka Katarina Rešek z umetniškim imenom Kukla, kadre, ki se v spotu pojavijo, pa so posneli v marini in navtičnem naselju zaliva Boke Kotorske, ki je pod zaščito UNESC-a.