Dino Merlin razprodal koncert v Portorožu

Dino Merlin, eden največjih glasbenih zvezdnikov, je razprodal koncert na plaži v Portorožu, ki se bo odvijal naslednjo soboto, 30. julija. Spektakel, ki ga napovedujejo tako njegova ekipa kot tudi organizatorji koncerta iz Euterpe events, je bil razprodan v rekordnem času. Legendarni glasbenik, ki mu pravijo tudi glasbeni čarovnik, ima prav posebno energijo in ravno ta energija je tista, ki poskrbi za to, da je prav vsak koncert v Sloveniji, pod katerim je podpisan Dino, razprodan.

Vsi, ki so si priskrbeli svojo vstopnico, bodo v Portorožu slišali njegove zadnje uspešnice, kot so: Jedan dan, jedna noć, Mi, Dođi, ki jo je posnel s slovensko zvezdnico in glasbeno umetnico Senidah, in njegove uspešnice z albuma Hotel Nacional.