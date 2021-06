Dino Merlin v novi pesmi o ljubezni, ki traja večno

Zadnji dan oktobra 2020 je izdal pesem "Mi", absolutno največjo regionalno uspešnico leta 2020, ki je prvi dan na YouTubu dosegla neverjetnih 1,2 milijona ogledov in se zavihtela na vrhove lestvic v vseh državah regije. Podobno eksplozijo je povzročil duet Pridi s slovensko zvezdnico in glasbeno umetnico Senidah . Čeprav je bila pesem premierno predvajana na silvestrovo, si je video v samo dveh urah v prednovoletnem času ogledalo 200 tisoč ljudi, do jutra pa je že bil dosežen prvi milijon.

"Predstavljam vam novo pesem, pesem, ki ima posebno mesto v mojem srcu, kot tudi dogodek, ki me je navdihnil, da jo napišem. To je zgodba o ljubezni, ki traja za večno," so besede, s katerimi je sarajevski glasbeni virtuoz pospremil izid nove pesmi.

Merlinova zadnja dva singla tako sta na največji streaming platformi dosegla več kot 30 milijonov ogledov in nič manjšega uspeha ne pričakuje od nove glasbene poslastice.

"Še vedno ostajam optimističen in upam, da bomo po času, ki je za nami in v katerem na žalost delno še živimo, bili boljši drug do drugega in da se bomo trudili ohraniti samo tiste kozmične energije, ki nas povezujejo pod tem skupnim nebom," je še povedal večkrat nagrajeni kantavtor.

V pesmi Mije Dino pozval vse, naj se v času pandemije, ko se svet spreminja, obrnemo drug k drugemu. V pesmi Dođise je dotaknil dejstva, da pri iskanju samote in samega sebe vedno pride trenutek, ko želimo podporo druge osebe, saj sta ljubezen in moč najmočnejša, ko nisi sam. Pozitiven pogled v prihodnost in optimizem pa se nadaljujeta tudi v novem singlu "En dan, ena noč".