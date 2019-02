The Dire Straits Experience: Skoraj tako dobri kot original?

Koncert, dolg kar osemnajst najbolj znametnitih pesmi, so pričelu s pesmijo Telegraph Road, nadaljevali s himnično Walk of Life, ter romantičnima Romeo and Juliet, ter Tunnel of Love. Seveda v nadaljevanju niso pozabili na Your Latest Trick, So Far Away, Private Investigations in Why Worry. Proti koncu koncerta pa šeOn Every Street,obvezni trojček Brothers in Arms, Money For NothingterSultans of Swing, povsem za konec pa še Going Home.