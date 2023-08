Dire Straits Legacy: Legendarne himne, ki izzovejo močna čustva

Dire Straits Legacy sestavljajo člani originalne zasedbe Dire Straits, med njimi prvi klaviaturist skupine Alan Clark, kitarist Phil Palmer in tolkalist Danny Cummings, ki sta sodelovala pri singlu On Every Street, Mel Collins, ki je pustil pečat pri Love Over Gold in Twisting by the Pool, ter Jack Sonni, ki je znan kot drugi kitarist skupine Dire Straits v obdobju uspeha Brothers in Arms. Na basu se jim občasno pridruži tudi Trevor Horn (The Buggles, Yes), poznan tudi kot producent, frontman pa je Marco Caviglia, ki velja za vodilnega svetovnega strokovnjaka za igranje kitare v edinstvenem slogu Marka Knopflerja. Dire Straits so zasedba, ki je prodala prek 120 milijonov albumov, 30. avgusta pa bodo v Ljubljani spet doneli zimzeleni hiti, kot so Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms in številni drugi.