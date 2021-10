Disco pop in vsi zdravilni učinki redne telesne vadbe

Ko nogometna legenda zablesti v videospotu svojega najljubšega benda.

SWAE LEE ft. JHENÉ AIKO ‒ In the Dark

Tale bo zmagovalec. Song sta ustvarila polovica še vedno premalo slavnega trapovskega dvojca Rae Sremmurd in nu soul prvakinja. Čeprav se zdi nadstavba, še zlasti ko se svoje kadence loti Lee, manj stabilna, nas optimiziran midtempo takoj zanese v naročje brezhibne Jhené. Z njenim nastopom se In the Dark brez izrazitih naporov dvigne na raven dominantnega napeva za univerzalno rabo. Ta v resnici podpira filmsko uspešnico, ustvarjeno na osnovi stripovske zgodbe Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ocena: 4,5 COSMO’S MIDNIGHT ‒ Titanic

Ni ga čez rahel disco pop. Še boljše je, če ta v jadra ujame avstralsko sapo. Cosmo’s Midnight je bratski duo, ki se pretežno zadržuje tam, kjer so se srečevali Daft Punk in Chic in kjer se še vedno srečujejo Nemec Roosevelt, Angleži Friendly Fires in podobni. Značilna funky kitara in falzetno fraziranje ne bosta šla nikoli iz mode, kajti le ta nenehno zagotavlja vaše gibanje v bokih, pa čeprav song Titanic poje o trenutku, tik preden gre vse po gobe. Ocena: 4,5 FUNK FU ‒ Skica

Domača združba mladih (acid) jazzistov vdano nadaljuje svojo misijo. Skica je lep, navdihujoč primer dobre songovske gradnje z vrhuncem, ki je v sanjavi igri dokaj preprostih harmonij, prijetnega vokala, senzibilne pihalne sekcije in zvedave osnovne ritmike nemara najbolje, tj. najbolj samozavestno izvedena etapa med vsemi do zdaj znanimi partiturami velike zasedbe, ki sicer izvira iz Zagorja ob Savi. Čuteč pozdrav dnevu. Ocena: 4,5 THE STRANGLES ‒ This Song

